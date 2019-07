LÄSARTEXT: En värld full av liv

På programmet stod musik från bland annat filmerna: Lejonkungen – Can You Feel The Love Tonight, The Bodyguard – I Will Always Love You, Emil I Lönneberga – Fattig bonddräng, Så som i himmelen – Gabriellas sång. Samt ytterligare ett antal filmmusikklassiker. Även ett potpurri av Astrid Lindgrens filmmusik framfördes.

Siri och Tobias avtackades med blommor och ljudliga applåder från publiken som fått ett fint musikaliskt minne att bära på. Kvällen avslutades med mingel i kyrkan.

Enar Granqvist