LÄSARTEXT: En fin lördag i Långhed

Elin och Isa öppnade sitt lördagskafé på bygdegården. Denna första lördag blev det utomhus i höstsolen. Nybakat kanelbullar och drömtårta bjöds det på. Många som besökte loppisen i Långhed kom förbi kaféet och handlade gofika. Vissa såg info om öppet kafé på sociala medier eller bara skylten vid vägkanten. Glada och nöjda lördagskunder.

I bygdegården var det barndopsfika för lilla söta Willemo. Mamma Ida sökte ett ställe att arrangera ett mysigt fika och festen blev arrangerad i Långhed på bygdegården. Gästerna kunde sprida ut sig i de luftiga lokalerna och hålla bra avstånd.

Innan kaféet stängde svängde en färgglad bil in på parkering som hittat till Långhed. Ur klev hälsingeprofilen Po Tidholm med sällskap. De köpte fika av Elin och Isa. De gick in och tittade runt inne på bygdegården och hittade bakugnen och blev nyfikna på tunnbröd. Po köpte sig en egen present: Tunnbrödsboken – en läcker historia. En påse tunnbröd följde med hem till Trönö också. Vi bjöd in dagens alla gäster till Julupplevelse 2020 och Po som dagens sista fikagäst, visade intresse för decemberarrangemanget och annat som händer i Långhed. Bokning pågår!

Kvällen bjöd på en fin stämning med gruppen Ljus & lykta. Bygdegården i Långhed ger en mysig inramning när musikkonserter arrangeras.

En fin lördag i Långhed. Det blir fler! Kom och var med.

Margareta Englund