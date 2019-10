Läsartext: Dubbla SM-guld till Marit Wiksell

Marit inledde med en blygsam tionde plats på fredagskvällens natt-SM i Arbrå, då finländaren Ari Tertsunen tog hem segern. Den internationella konkurrensen var stor under tävlingarna med ett tiotal världsmästare på plats, dock är det endast svenska deltagare som fightas om SM-statusen.

William Rex, OK Landehof tog hem SM-guldet genom sin andraplats i tävlingen och Stig Gerdtman, Vingåkers OK, bärgade silvret tillsammans med Magnus Sterner, Strängnäs-Malmby OK, eftersom de båda landande på en oavgjord tredje plats i med exakt samma poäng och tid.

Fylld av revanschlusta sopade Marit därefter hem segern och SM-guldet på dag-SM i Skräddrabo under lördagen på samma poäng som silvermedaljören Stig Gerdtman som fick se sig slagen med två sekunder av Marit.

SM-bronset gick till tävlingens fyra Christian Tingström, Göteborg-Majorna OK, som fick släppa finländske Antti Rusanen, Hauhon Sisu, före sig i resultatlistan.

- Man kommer väl med lite extra självförtroende och vill visa att man är bäst även här, säger Wiksell apropå favoritskapsrollen efter VM.

På stafett-SM senare samma dag dominerade de utländska lagen stort och tog hem de tre första platserna, team Sisu segrade med Pinja Mäkinen, Antti Rusanen och Lauri Kontanen i laget, före kombination Norge med gamle världsmästaren i skidorientering Sigurd Daehli på första sträckan, Geir Myhr Öijen på andra och en – inlånad - Ulf K. Rask från IFK Mora, tätt följda av Kovee-HS Muura från Finland.

SM-medaljerna fördelades därefter till de svenska lagen på platserna 4-6 med guldet till Björklinge SOK (Ola Jansson, Tomas Jansson och Erik Nordström), silver till Vingåkers OK genom Karin Bödecs, Stig Gerdtman och Kent-Ove Bödecs samt SM stafettbrons till OK Linné med familjen Owe, Martin och Eva Fredholm.

Söndagens avslutande Tempo-SM vid i Trolldalen, Växbo, blev åter en triumf för Marit Wiksell som vann SM-guld igen, trots att hon fick se sig knappt slagen i tävlingen av Lauri Kontkanen, Selkien Sisu, Finland.

SM-silver gick åter igen till Stig Gerdtman som därmed tog sin fjärde medalj av den valören under helgen genom sin sjätte plats i resultatlistan, följd av bronsmedaljören Erik Lundqvist, HJS Vansbro på sjunde plats.

Tre utländska deltagare tog sig förbi dem, Geir Myhr Öijen på tredje plats, Antti Rusanen på fjärde och Pinja Mäkinen på femte plats. Kommande helg möts Preo-eliten på nytt i Nordisk landskamp utanför Göteborg.

