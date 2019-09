LÄSARTEXT: Det finns även fjärilar som flyttar!

De fjärilar som kom till Sverige, vanligen under maj-juni, parade sig och lade sedan ägg på olika tistel-arter. Utvecklingen från ägg till färdig fjäril tog sedan två månader. De år som bjuder på kraftig inflygning innebär därmed att det under hösten finns många tistelfjärilar att njuta av. Märkligt nog verkar det inte som de flyttar tillbaka till Nordafrika på hösten utan de flesta klarar inte vintern utan dör här.

En annan stor och mycket vacker fjäril som flyger in till oss från södra Europa under maj är amiralen som gillar soliga och blomrika områden och för sin fortplantning är de beroende av brännässlor. De år som många amiraler kläcks i Sverige kan vi njuta av dem till sent i september om vädret tillåter. I undantagsfall klarar amiralen att övervintra i Sverige men det normala är att man i oktober kan se dem sträcka söderut över havet vid Ottenby på södra Öland och sedan via Falsterbo och tillbaka till södra Europa igen.

Får bara tiden ha sin gång kan vi förhoppningsvis även nästa vår, inte bara välkomna alla våra flyttfåglar, utan även ett par långflygande fjärilar, tistelfjärilen och amiralen som kanske då hittar tillbaka till oss igen för att få tillbringa sommaren med oss på prunkande blomsterängar.

Sören Jonasson