LÄSARTEXT: Country och gospelmusik i Trönö kyrka

Tog en promenad till Trönö kyrka i dag för gudstjänst med country- och gospeltema och tänkte att vi får se om jag blir insläppt eller om det redan kommit 8 personer och är fullsatt med dagens mått mätt. Och jag var faktiskt den 8:e.

Men de här restriktioner har ju inte börjat ännu – det har nog fler än jag missat. Det kom ett par till också, men synd för dem som inte kom iväg och valde att stanna hemma. Förutom en kort andakt av Lise-Lott Wikholm var det Marie Sundberg som ägde besökarnas fulla uppmärksamhet. Det blev en fin stund med Maries genomarbetade tolkningar av gammal amerikansk musik. Medryckande, svängiga countrylåtar, hymner varav vissa från mitten av 1800-talet och mäktiga gospelsånger i en fin mix.

Dessutom berättade hon om personerna som skrivit texterna och melodierna. Gripande människoöden som levde i en annan tid. Många fina melodier som man inte hör så ofta och Marie visade också sin imponerande bredd i musikens mångfacetterade utbud. Hennes komp levererades via en musikmaskin som hon diskret rattade in vid melodibyten. Teknikens under i kombination med begåvning, kunskap och sångröst.

Nästan lite euforisk efter en fin stund i kyrkan vandrade jag hem i halkan och blåsten till coronaisoleringen. Men jag har ju lilla Stina som blev överlycklig när matte kom hem igen.

Birgit Lundgren