LÄSARTEXT: Coronaviruset sätter stopp för årliga tårtkalaset i Huskölen

Även denna lilla by som varje år under en dag besöks av 300 tårtsugna besökare måste lyda folkhälsomyndigheten under dessa tider. Håll i, håll ut, håll avstånd, sprita och tvätta händerna!

Då vi i byalaget tänkt om, erbjuder vi de sista fyra dagarna av augusti sommarkafé med loppis och musikunderhållning.

Tårtorna uteblir men i stället kan man njuta av gott fikabröd, loppis och musik. Med avstånd och sunt förnuft hoppas vi att byalaget kan erbjuda trevlig samvaro utan tårtor.

Hukas (Huskölen Karlstrands Byalag)

Anne-Marie Wästholt