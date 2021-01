LÄSARTEXT: Coronainformation i Bergmanparken

Det har varit och är bekymmersamt vilket gör att ledningsstaben på fem personer fortsätter sitt arbete. Äldre har varit särskilt utsatta och förebyggande arbete och insatser har skett. Gällande rekommendationer har följts och skolorna har fått anpassa sin verksamhet liksom andra verksamheter i samhället. Vaccination har nu startat på alla äldreboenden och blir klar vecka 3. Därefter står vård- och hemtjänstpersonal på tur och sedan alla över 70 år. En till lokal för vaccination av allmänheten håller på att upprättas i Hudiksvall. Viktigt är att ingen kan känna sig trygg förrän en vecka efter andra vaccinationen.

Bengt fick en kort information om PRO:s olika aktiviteter under pandemin. Friskvård med olika inriktning utomhus hade resulterat i att medlemmarna varit med i olika aktiviteter över 3000 timmar under nio månader och framför allt hållit sig friska. PRO fortsätter att hålla kontakt med medlemmarna under 2021 genom att ringa dem. Föreningens medlemmar fortsätter med sina tre promenader i veckan med olika mål. Intresset håller i sig trots att det är vinter och många deltar. På fredagarna kommer turen framöver att avgå klockan 10.00 från hamnen och inledas med en träff med intressanta och viktiga personer hos olika verksamheter och företag.

”Fortsätt att vara ute, håll avstånd, håll i och håll ut samt håll kontakt med varandra” var Bengts budskap samt fortsätt vara aktsam även efter vaccineringarna. Promenadgruppen avslutade träffen med att tacka och ge Bengt en riktig åkarbrasa och vandrade därefter vidare denna kalla och soliga förmiddag.

Maj-Britt Norlander