LÄSARTEXT: Byskolan i Viksjöfors besökte storstadsuniversitet i England

På höstlovet åkte två lärare, två elever och en förälder från Viksjöfors skola till Coventry i England. Under fyra dagar fick vi se två grundskolor i Coventry, hela London genom London Eye samt hur flygplanstekniker utmanas på the Technical University of Coventry. Det var dock inte på grund av dessa fantastiska upplevelser som vi åkte dit, även om det blev en härlig bonus.