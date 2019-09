Läsartext: Bollnäslyftare tävlade i Arnepokalen

Dönje AK åkte ner med två tävlande, först ut var Inga Depere. Hon gick in på 50 kilo i ryck. Hon var lite nervös inför första lyftet så det blev tyvärr en bom. Hon höjde ändå till 51 kilo i andra, som gick hur lätt som helst. Inför tredje såg hon stark ut, så hon begärde 55 kilo, men blev en hårfin bom. I stöt gick Inga in på 63 kilo som gick hur lätt som helst. I andra stöt begärde hon 68 kilo, som tyvärr blev underkänt för efterpress. Tredje försöket som också var 68 kilo fixade hon hur lätt som helst. 51+68=119 kilo sammanlagt och en seger i hennes viktklass. Nästa lyftare från Dönje var Jocke Lönnberg. Han såg sliten ut efter sin resa från veteran-vm. Dock så satte han sina två första ryck på 104 kilo respektive 108 kilo. I tredje rycket försökte han slå sitt svenska veteranrekord så han begärde 112 kilo, men det ville sig inte riktigt. I stöt gick han in på 118 kilo och satte det lätt. Andra stöt begärde han 122 kilo och det var också lätt, dock underkänt för efterpress. Han höjde ändå till 126 kilo i tredje och sista stöt som också var försök till svenskt veteranrekord, dock bommade han grovt, 226 kilo sammanlagt räckte ändå till en förstaplats i hans viktklass. Dönje AK:s resultat blev två guld med två deltagare, en fullt godkänd tävling.

Läsartext