LÄSARTEXT: Boende på Hällagården bjöds på dans och musik

Bland annat har en utflykt till Prästnäset gjorts i sommar med ett 30-tal deltagare. En cruising, där deltagarna fick åka i gamla amerikanska bilar, lockade ett 20-tal en fin dag i somras.

Men nu var det dans på agendan och samlingssalen var fylld till brädden. Micke och repgubbarna spelade så golvet gungade och luften vibrerade. Det är tredje gången i år som spelmännen besöker Hällagården.

Micke och repgubbarna består av Micke Sund, dragspel och synt, Sture Westberg bas, Sven Björklund gitarr och sång, samt Gunnar Wängborg på trummor.

Spelmännen bjöd på varierande danslåtar, allt från Bränn-Pärs vals till All of me. Hambo, schottis, polskor, allsång och trallåtar. Det var Hårgalåten, Vi möts igen och extranumret Ljus och värme och som extra, extra, kom Gunnar Wägman.

Esteterna gästade Hällagården och gjorde stor succé den 3 oktober. Det var ett arrangemang som Träffpunkten anordnade. Hällagården har ett bra samarbete med Kyrkan och PRO Kilafors och Segersta.

Varje vecka finns det trevligheter som man kan roa sig med, om man vill. Det är bland annat syjunta, gymnastik och sittgympa, bingo som Röda Korset och PRO Segersta fixar och läsecirkel. Dessa är exempel på alla arrangemang som gör att trivseln är stor på Hällagården.

Birgitta Boström