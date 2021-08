LÄSARTEXT: Björkbacken fick evig sommar

Efter ett långt uppehåll från evenemang och sociala tillställningar kunde Björkbackens trygghetsboende i Hassela äntligen bjuda sina boende till vernissage förra veckan, för att inviga ett nytt konstverk till lokalen.

Alstret heter ”Evig sommar” och är tillverkat av den finländska konstkeramikern Paula Hätönen och föreställer elva skickligt gjorda blommor i keramik, detaljrika och smakfullt sammansatta för betraktaren.

Under vernissagen framförde Love Johansson och Lisa Karlsson för första gången framför publik ”Idas sommarvisa” på klarinett och tvärflöjt. Efteråt bjöds gästerna på lunch med bakgrundsmusik av Nils-Gunnar Burlin.

På trygghetsboendet välkomnas hyresgäster från 65 år och äldre, till bekväma och lättillgängliga lägenheter. Här finns fotvård, sjuksköterskemottagning och hemtjänsten utgår ifrån huset.

Vaktmästare Mikael Högdahl dementerar missuppfattningen att man behöver vara gammal och i sämre skick för att flytta hit. Tvärtom passar bostaden den som vill ha en aktiv och social samvaro och bo med närhet till service.

Under den långa och tråkiga tiden under pandemin har hyresgästerna ändå kunnat umgås nästan som vanligt med mindre aktiviteter i veckoprogrammet. Det gjorde den ofrivilliga isoleringen något lättare under perioder med hårda restriktioner. ”Vi har nog kommit varandra närmare i huset under den här tiden, när utomstående familj inte kunnat hälsa på”, säger Mikael Högdahl.

”I och med den här vernissagen hoppas vi nu kunna öppna upp för andra typer av umgänge, som tillexempel surströmmingspremiären som vi siktar på närmast! Vi ska återuppta renoveringen av fler lägenheter även om här just nu finns någon etta & tvåa ledig”, säger han.

Det nya konstverket, speciellt framställt för Björkbacken, får nu ge ny energi till huset och förhoppningsvis symbolisera en lättsammare, mer glädjande och social tid här.

Tuula Jusélius