LÄSARTEXT: Årets enångrare 2020 överraskades

Enångers hembygdsförening har sedan ett 20-tal år utsett enstaka personer eller grupper till den hedervärda utmärkelsen årets enångrare. De kan ha gjort sig förtjänta genom sina insatser för bygden på flera olika sätt, men det har alltid ingått en stor dos av ideellt osjälviskt arbete.

Det uppfyllde med råge årets pristagare Vedmora byalag som överraskades av delar av styrelsen i hembygdsföreningen när de oannonserade dök upp på årsmötet för överlämnande av diplom och blommor.

– Trots att det fanns flera andra kandidater var det ganska självklart att just de skulle utses, säger ordföranden i hembygdsföreningen Mats Åkerlund. Kanske främst för deras uthållighet skull, men också för att de skapat en sammanhållen attraktiv mötesplats som dessutom utsetts till länets bästa rastplats under många år. Just den här gången passade det extra bra då de nyss invigt ännu en mack till byn.

Motiveringen löd i korthet: "Vedmora byalag har utsetts till årets enångrare för dess forskning om byns gårdar, personer och historia samt för dess utveckling och förvaltande av Ångersjöns bad, vildmarksby och rastplats."

Mats Åkerlund