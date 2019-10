Läsartext: 25-manna avslutade orienteringssäsongen

25-manna är en tävling där både herrar och damer, unga och äldre behövs i laget. ”Världens bästa klubb” vinner heter det i inbjudan till tävlingen.

Denna gång dominerades tävlingen av norska och finska topplag sedan de främsta svenska lagen, Stora Tuna och Göteborg diskvalificerats på grund av felstämpling. Tampereen Pyrintö kunde till sist vinna före norska Nydalen. Bästa svenska lag blev Lidingö på fjärde plats.

Av hälsingelagen lyckades Alfta-Ösa bäst med ryska topplöpare både på första och sista sträckan. Det blev till sist en sjuttioförsta plats bland de 380 startande lagen. Forsa OK gjorde också en jämn och stark insats utan stora missar an någon löpare För Forsa slutade det med plats 134 sedan laget avancerat ett 50-tal platser under andra halvan av tävlingen.

Rehns BK utan sina bästa löpare, bland annat Jerker Lysell saknades, fick nöja sig med 177e plats. Segersta/Söderhamn liksom Alftas lag 2 höll till lite längre ner i resultatlistan men fullföljde med placeringarna 278 respektive 299.

För Ljusdals OK blev det en tyngre dag med felstämpling redan på första sträckan, men utom tävlan kan dock även felstämplade lag vara fortsätta springa genom hela tävlingen.

Som tidigare år blev även årets 25-manna en mäktig manifestation med 10.000 orienterare på plats. Denna gång också med gynnsamt väder och utan malörer i den stora organisatoriska apparat som skall till för en tävling av denna storlek.

Sven Bergström Trolin/Läsartext