Lars Hägglund segrade med bilden "kvinna med cigarr".

– Bilden är en spontan ögonblicksbild på en okänd kvinna och är tagen strax före en Prideparad i Stockholm. Eftersom rökning kan anses som en last, tyckte jag att den här bilden kunde passa, då månadens tema var just last, berättar Lars Hägglund.

