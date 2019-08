Lars Ströman: Nej det kommer inte 300 000 till Sverige under tre år!

"Att misstro fakta är att misstro friheten", skriver historikern Timothy Snyder i sin bok "Om tyranni". Om det inte finns några fakta så blir allt bara ett spel. Då finns det inte längre något att förhålla sig till.

En liberal Migrationspolitik borde rimligtvis både utgå från asylrätten och från behovet av en mer gemensam asylpolitik i EU.

Självklart är det en del av demokratin att diskutera invandring. Du kan säga att vi borde ha totalstopp. Helt fri invandring finns det nästan ingen som förespråkar. En liberal Migrationspolitik borde rimligtvis både utgå från asylrätten och behovet av en mer gemensam asylpolitik i EU. Då ska skyddsbehovet prövas, vilket kan vara en rätt komplicerad sak.

Den senaste prognosen från Migrationsverket är ett typexempel på hur fakta kan förvanskas.

Kristianstadsbladets Carolin Dahlman skriver i en ledartext att "totalt räknas över 300 000 nya ansökningar komma in under tre år." Hon syftar då på asylsökande och anknytningsärenden. Det låter ju något – mer än 100 000 ärenden per år alltså.

Han har inte funderat över om det kan vara lämpligt att kolla siffrorna.

Terroristforskaren Magnus Ranstorp sprider artikeln på Twitter. Han har uppenbarligen inte läst Migrationsverkets prognos. Han har inte funderat över om det kan vara lämpligt att kolla siffrorna.

Hur ligger det då till?

Antalet nya asylsökande beräknas bli 21 000 per år. Till det kommer så kallade anknytningsärenden, det vill säga anhöriga till asylansökande. Ja, om du slarvigt räknar ihop tabellerna i Migrationsverkets prognos så kan du få det till 306 000 på fyra år. Ja, just det: fyra år, inte tre som det står i Carolin Dahlmans ledartext. Bara där blir det en rätt avsevärd skillnad.

54 000 av anknytningsärendena är förlängningar. Det är personer som redan befinner sig i Sverige.

Ungefär 63 000 per år, alltså. Trenden ser ut att vara minskande, om vi ska tro prognosen.

På tre år blir antalet nyanlända 192 000 personer, inklusive anknytningsärenden. På fyra år blir det 252 000. Ungefär 63 000 per år, alltså. Trenden ser ut att vara minskande, om vi ska tro prognosen. Men en prognos kan lätta spricka av den råa verkligheten.

Till saken hör att Migrationsverket räknar med att göra en ny bedömning av läget i Syrien, i takt med att inbördeskrigets intensitet klingar av. Det kan alltså bli en hårdare bedömning av asylsökande som anger som enda skäl att de flytt från kriget. Räkna med att den bedömningen kommer att ifrågasättas när utvisningar ska börja verkställas.

Är du emot migration så blir även 63 000 per år jättemånga. Diskutera gärna det. Men gör det utifrån de uppgifter som finns i prognosen. Som Timothy Snyder uttrycker det: "Att misstro fakta är att misstro friheten".