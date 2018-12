Svenssons styrkebesked, Ingemarsdotters superdag och Nilsson fortsätter putsa kronan – fem heta punkter från sprinten i Toblach

► Arrangörskaos skapade förvirring efter kvalet – men de svenska herrarna visade på styrkebesked!

Calle Halfvarsson blev utan tid. Sundby blev klar för kvartsfinal – sedan utslagen.

Ja, det var ett rejält kaos kring herrarnas kval, men när det till slut stod klart exakt vilka som faktiskt gått vidare, så fanns hela fem herrar med i startlistorna, den högsta siffran på herrsidan hittills i år. Extra kul för Teodor Peterson (som dock inte tog sig vidare från kvartsfinalen senare), som haft en i övrigt otrolig tung säsong hittills.

Bland damerna gick de tre världscupbekantingarna Stina Nilsson, Ida Ingemarsdotter och Linn Sömskar vidare till finalpassen, och samtliga tre tog sig sedermera till final, dit inga herrar tog sig.

► Ingemarsdotter får resultat för allt sitt slit – hon om någon är värd det

Anna Haag lade av i våras, och när jag många gånger tänkt att den numera 33-åriga Ida Ingemarsdotter kanske borde fundera på refrängen hon med snart, så har hon den här säsongen visat vecka ut och vecka in att jag kan glömma det.

Ingen sliter så hårt som Ida Ingemarsdotter, det tänker jag faktiskt säga. År efter år är det alltid Ida Ingemarsdotter som står där i målfållan och har fajtats hårt, oavsett vilket nummer som står framför hennes namn i resultatlistan.

Idag gick hon först i mål i sitt kvartsfinalheat, efter att två gånger om ha gått förbi konkurrenterna, där hon i slutskedet gick förbi på insidan och visade på styrka när hon gick först i mål. Sedan upprepade hon bedriften i semifinalen, där hon länge försökte gå förbi övriga utan att lyckas, men spurtade sedan om alla på upploppet.

I finalen blev det också lyckat, när hon gick i mål som näst bäst bakom Stina Nilsson och tog säsongens andra pallplats.

Ingemarsdotter fortsätter vara en fröjd att titta på i världscupen, och kanske den som just nu bjuder på mest underhållning.

► Oskar Svensson tar kliv – fortsätt så!

Oskar Svensson avslutade förra säsongen starkt och såg ut att bli ett riktigt framtidsnamn. Men likt övriga herrar har han haft en tuff säsongsinledning, och den styrka han visat upp tidigare har inte kunnat hittas ens med ficklampa.

Men efter lite välförtjänt julledighet, bjöd Svensson sig själv på en liten försenad julklapp. Efter ett fint kval, gick han sedermera i mål först av alla i sitt heat i kvartsfinalen. I semifinalen tog det stopp, men vi ska inte ta ifrån honom de i övrigt fina resultaten för dagen.

Styrkebesked som får heta duga från Svensson, jag hoppas han fortsätter klättra uppåt i resultatlistorna framöver!

► Stina Nilsson fortsätter putsa kronan – det lär hon fortsätta med

Visst börjar det bli lite tjatigt att benämna Stina Nilsson som sprintdrottning, men hon visar under varje lopp att hon inte tänker släppa in de andra och det blir svårt att ta av henne titeln då. Det här är hennes distans, och de andra kan fortsätta drömma om att vara lika dominant. Under dagens kvart gick hon enkelt i mål först, och i semin visade hon upp en otrolig styrka när hon KLEV förbi de övriga, skapade en lucka och gick först i mål även där.

I finalen var det ingen som hade något att säga emot. Hon gick förbi, drog ifrån och skapade ännu en lucka, större än i semifinalen.

17:e världscupsegern för Stina Nilsson. Hon kan sätta sig på hotellrummet och fortsätta putsa den där kronan, för den tänker hon inte lämna ifrån sig.

► Tre svenskor i final – en flossande segergest efter dubbelt blågult på pallen

Wow, vilken final! Tre svenskor i form av Linn Sömskar, Stina Nilsson och Ida Ingemarsdotter stod på startlinjen i finalen och Stina Nilssons superspurt och otroliga överlägsenhet innebar ännu en förstaplats.

Tvåa i mål kom Ida Ingemarsdotter med andra pallplatsen för säsongen, och vi hade återigen dubbelt blågult på pallen. Det firade svenskorna med att dansa loss i en segerfloss. Det ser vi gärna mer av!

Pallen, damer:

1. Stina Nilsson, Sverige

2. Ida Ingemarsdotter, Sverige

3. Jessica Diggins, USA

Pallen, herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo, Norge

2. Richard Jouve, Frankrike

3. Lucas Chanavat, Frankrike