Folkfest och klirr i kassan för föreningen – Kyrksjöloppet i strålande sol: "En bra dag med mycket folk"

Det var för tredje året i rad som Ljusdals bandy plogade upp en bana på Kyrksjöns is. Varje deltagare samlar sedan ihop egna sponsorer som är villiga att satsa en slant per varv för just sin ”åkare”.

Sedan är det bara att åka och behållningen går till bandyföreningens verksamhet. Under 20 minuter gäller det att åka så många varv som möjligt runt den cirka 400 meter långa banan.

– Vi hoppas väl på att det ska bli runt 40 000 kronor i alla fall, säger Jonas Svensson.

Vad gäller klädsel eller utrustning finns inga begränsningar. En av deltagarna var till exempel klädd i full björnmundering, Ljusdalsbjörnen Björn föreningens egen maskot. Alla de omkring 60 deltagarna åkte heller inte skridskor!

Ann-Cathrine von Wachenfeldt skjutsade runt Emma Fockström på en spark.

– Vi kan i alla fall ge dem att de har fått till en väldigt hal is, skrattar Ann-Cathrine von Wachenfeldt. Det var helt hopplöst att försöka skjuta på en spark i det här föret.

Läs även: Bandyklubbens nya idé blev en publiksuccé

Men de tre varv de lyckades ta sig runt må vara en mindre fläck på solen. Ljusnans pastorat var trots allt med och sponsrade arrangemanget.

– Och så blev vi lovade stilpoäng för att vi hittade och tog rätt på björnens svans som han hade tappat under loppet, säger Emma Fockström.

Andra åkte betydligt fler varv. Tristan Fermano åkte tio varv och Thure Johansson elva. För Thures del innebar det 50 kronor per varv till Ljusdals Bandy.

Grabbarna spelar bandy tillsammans i LBK:s P-12 och är förhållandevis vana vid skridskoåkning. Men att åka utan klubba i 20 minuter tar ut sin rätt.

– Det var kul, men jag fick lite ont i ryggen mot slutet, säger Thure Johansson.

Nu var det inte bara skridskoloppet som arrangerades på Kyrksjöns is denna dag. En mängd aktiviteter som bandygolf, turer med häst och vagn och olika förtäring.

Många föreningar och företag visade upp sig för de många Ljusdalsbor som passade på att ta en tur ut på isen.

– En folkfest för hela Ljusdal, konstaterade speakern Magnus"Rövarn" Sjöstedt.

Lite extra krydda var Örjan "Stålfarfar" Jonssons rekordförsök. Tyvärr hade isen blivit dålig under natten så banan måste kortas och han åkte aldrig i närheten av de övriga aktiviteterna.

Hans mål var att komma upp i 250 kilometer i timmen med sin motorcykel. Men med de förutsättningar som var fick han nöja sig med 200 kilometer i timmen.

– En bra dag med mycket folk. Och det verkar på alla som att de har trevligt också, summerar Jonas Svensson dagen.