Flugstad Östberg överlägsen och svenskdoldis överraskade – fem heta punkter från 10 km masstart i Val di Fiemme

►Cirkus utan artister

Redan innan loppet drog igång tvingades tre åkare lämna återbud. Teresa Stadlober, Sadie Bjornsen, Anne Kyllönen. De två första inom topp-tio-spannet. Otur som grinade arrangören och det lätt utskällda Tour de ski i ögonen? Bidrog ju inte till att touren kändes hetare, i vilket fall.

►Östbergs ryck ...

Låg i tätklungan när det var dags att betala ut bonustiden. Bara någon kilometer senare hade norskan utökat till drygt fem sekunder – och avståndet nedåt bara växte. Och med ett varv kvar på 2,5–kilometersslingan i Val di Fiemme hade avståndet vuxit ytterligare till åtta sekunder ner till tvåan, finskan, Krista Pärmäkoski. Defilerade mer eller mindre in i mål.

► ... och grattis till totalsegern!

Under i princip hela touren har Ingvild Flugstad Östberg varit bäst. Under lördagen kontrollerade hon loppet fullständigt från start till mål och bjöd på en riktig uppvisning. Det på en etapp som hon haft problem med tidigare år. Nu skaffade hon sig istället ett ännu större försprång inför avgörandet. När de i morgon ska upp för slalombacken Alpe Cermis har hon hela 53 sekunders försprång ner till närmsta utmanaren. Även om backen är lurig och kan knäcka de bästa är det svårt att se någon annan slutsegrare än Östberg.

►Molander Kristiansens urladdning på upploppet

Svenskorna såg ut att få en tuff dag. När Stina Nilsson planerat hoppade av försvann mycket av den svenska stjärnglansen. Det blev väl som förväntat, till viss del också med en norska som överlägsen vinnare. Svenskorna hopplöst efter – men visade ändå att det finns mer att ta av. Moa Molander Krisiansen spurtutmanades på upploppet av 1.36.9 Anamarjia Lampic och Laura Mononen. Slagen av Lampic – men före Mononen och i mål som nia. Imponerande.

►Ljus i tunneln för Maria Nordström

Det har gått riktigt tungt för Maria Nordström så här långt under Tour de ski. Men under tävlingens näst sista lopp visade hon ändå ett litet positivt tecken. Det var hennes bästa lopp under touren och till slut landade hon på plats 21. Ett litet steg i rätt riktning, även hon själv kanske är missnöjd med den totala insatsen.

Pallen

1. Ingvild Flugstad Östberg, Norge

2. Natalia Nepryaeva, Ryssland

3. Anastasia Sedova, Ryssland

Svenskornas placeringar

9. Moa Molander Kristiansen

14. Lisa Vinsa

21. Maria Nordström

26. Mia Eriksson