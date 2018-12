Fin dag för Halfvarsson, Tour de snark och rysk dominans – fem heta punkter från herrarnas 15 km i Toblach

► "Du får vila sen!" – herrarna gasar på precis som vanligt

När Johaug, Andersson och Kalla sa "nej tack" till Tour de ski, så sa herrarna, både de norska och svenska, "nu kör vi".

För samtliga namn som finns med vid de vanliga världscuptävlingarna finns också med under Tour de ski, och nivån var lika hög som under de "vanliga" världscuptävlingarna.

► Halfvarsson bättrar på självförtroendet och tar fin placering

Halfvarsson har, precis som övriga herrar, haft en rätt tung säsongsinledning, men en pallplats från Ruka har han trots allt med sig.

Idag såg det däremot väldigt fint ut för Calle! Han var med bra bland topplaceringarna under många mellantider, och gick till slut in på en sjundeplats, 43 sekunder bakom ledande Ustiugov. Placeringen blev till slut en åttonde, och det var riktigt kul att se Halfvarsson åka idag!

► ... men övriga svenskar hade det inte så roligt

För damerna var det lite mer ovant att behöva skriva om en tung dag, men på herrsidan är det mer regel än undantag. För varken i fjol eller i år har återväxten varit särskilt god, och när vi ser flera framtidsnamn sticka upp på damsidan och där Grip kommer få en riktig utmaning att ta ut VM-truppen, så har det varit rätt dystert att se de svenska herrarna emellanåt.

Teodor Peterson slutade sämst idag bland svenskarna, när han var nästan sämst – av alla. Och näst bäst för dagen, efter Halfvarsson, blev Oskar Svensson, som slutade på plats 38. Ingen rolig läsning, och jag hoppas att de kan komma in i det nya året med ny energi.

► Ryssland, Ryssland, Ryssland

På herrsidan är vi vana vid att se lite större variation bland vinnarna, och vi är vana vid att det är både norskt men framför allt ryskt i toppen.

Så även idag. För både på dam- och herrsidan var det ryssarna som var de främsta åkarna idag, och Sergej Ustiugov var den bland herrarna som fick ställa sig högst på pallen idag.

För Ustiugov var det säsongens första pallplats, och utöver den lyckades också landsmännen Melnichenko, Bolsjunov och Spitsov placera sig topp 10, där Bolsjunov blev trea. Ryssarna kan vi fortsätta räkna med i toppen under säsongen, och visst är det kul att vi får se lite variation på pallen.

► Tour de snark

Nåväl, alla stjärnnamn var med. Men jag kan inte låta bli att tycka att Tour de ski inte alls känns särskilt roligt. Idag bjöds vi inte på någon vidare spänning och jag undrar om Tour de ski verkligen är så intressant ur ett publikperspektiv.

Inte nog med att touren går under mellandagarna, det är också betydligt sämre tider (klockan tre på eftermiddagen känns faktiskt lite sent, och konkurrerar dessutom med annan sport) och spontant tänker jag att det kan vara svårt att hålla uppe intresset när det är så pass många dagar, inte minst i samband med mästerskapsår, där de bästa åkarna varken vill vara med eller om de är med gör som Stina Nilsson och bara är med under några etapper.

Kanske skulle det vara mer effektivt att ha touren en annan tidpunkt på säsongen, eller åtminstone justera upplägget något, så det passar både åkare och publik bättre – oavsett om det är mästerskapsår eller inte.

Pallen:

1. Sergej Ustiugov, Ryssland

2. Simen Hegstad Krüger, Norge

3. Alexander Bolsjunov, Ryssland

Svenskarnas placeringar:

8. Calle Halfvarsson

38. Oskar Svensson

44. Viktor Thorn

45. Daniel Rickardsson

68. Simon Lageson

69. Karl-Johan Westberg

82. Teodor Peterson