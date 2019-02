Dahlqvist med ännu en pallplats, Petersons nyfunna energi och Settlin utslagen i kvarten – fem heta punkter från sprinten i Lahti

► Många svenska åkare vidare till kvarten

Ja, både på dam- och herrsidan gick många svenska åkare vidare till kvartsfinalerna. På herrsidan var det sex stycken, och i Stina Nilssons frånvaro på damsidan blev de fem.

En bra svensk prolog, som gav svenskt i nästan alla heat.

► Urstark kvartsfinal, Johanna Hagström!

Johanna Hagström är 20-åringen och doldisen från Falköping som briljerade under SM när hon tog ett brons i sprint. Och på lördagen var hon det stora utropstecknet under sprintkvartsfinalerna. Från inledningen av loppet låg hon först och skakade stundvis av sig de övriga. "Det här tappar hon snart", tänkte jag, men fick fel. För Hagström höll i och låg först, först, först ända in i mål och gick först i mål och vidare till semifinal.

Superstarkt av Hagström, framför allt när det var den första kvartsfinalen på världscupen hon åkte. Att se dessa tjejer komma in och bara köra är väldigt kul.

► Teodor Peterson visar att energin är tillbaka

Teodor Peterson har haft en tuff höst där få saker har sett ut att stämma. Gång efter annan har han åkt ut, ibland redan i prologen.

Men idag satt det för Peterson. I kvartsfinalen låg han länge i täten, och när det var dags för upplopp gick han i mål som tvåa och vidare till semifinal. Ett härligt styrkebesked för Peterson,

► Maja Dahlqvist med en lovande tredjeplats – inga frågetecken kring den formen

Dahlqvist tog sig enkelt igenom både kvartsfinal och semifinal, och fick tufft motstånd i finalen i form av bland annat regerande världsmästaren Maiken Caspersen Falla.

Och också i finalen såg det bra ut för Dahlqvist, som hela tiden låg med i täten. Till slut drog Falla och Caldwell iväg, men Maja Dahlqvist gick hårt – och slutade på en tredjeplats.

Femte pallplatsen den här säsongen för Dahlqvist, som visar på riktigt snygg form inför VM. Härligt att se åtminstone en svenska på pallen, när sprintdrottningen Stina Nilsson saknas.

► Vem ska kunna slå Kläbo?

Ny sprint, ny plats, ny vecka – samma vinnare.

Ja, det är inte lätt att slå Johannes Hösflot Kläbo, och idag visade han återigen på styrka. Jag har väl tidigare sagt att det är roligare med herrarnas världscup för det finns så många vinnare, men sprinten är undantaget där. Visst, just pallen kan se lite olika ut från vecka till vecka, men det är allt som oftast Johannes Hösflot Kläbo som står högst upp på pallen.

Den unge norrmannen är imponerande att titta på, och det ska bli kul att se honom dra upp ytterligare en växel i VM – för det tror jag han har.

Pallen, damer:

1. Maiken Caspersen Falla, Norge

2. Sophie Caldwell, USA

3. Maja Dahlqvist, Sverige

Pallen, herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo, Norge

2. Federico Pellegrino, Italien

3. Finn Hågen Krogh, Norge