Landskampen i Söderhamn ställs in – ordföranden: "Är i planeringsstadiet för något annat"

Det var tänkt att de bästa friidrottarna i åldrarna 18 till 19 år i Sverige, Finland, Norge och Danmark/Island skulle skulle mötas i en landskamp på Hällåsen i Söderhamn den 8-9 augusti. Men efter ett videokonferensmöte mellan de olika förbunden i mitten av förra veckan står det dock klart att det inte blir något alls.

– Det är synd. Men det var ganska väntat eftersom man tog bort EM också. Då tänkte vi att chansen är väldigt liten för att det här ska bli av också. Vi har det ganska öppet jämfört med de andra länderna när det gäller träningsmöjligheter. Nu börjar det på att ändras lite grand. Men det skapar en orättvisa i alla fall som är väldigt svår att hantera, säger Leif-Göran Mosell.

Hur långt hade ni kommit i förberedelserna?

– Det var igång. Men vi ställde om när vi visste att coronan kom och avvaktade besked från olika parter. Vi har en viss vana för att arrangera tävlingar och på det sättet har vi en organisation som kan komma igång ganska snabbt ändå.

Söderhamns IF har under de senaste åren varit en flitig arrangör av stora tävlingar och mästerskap med SM 2015 som den stora höjdpunkten. Men föreningen har inte helt gett upp hoppet att kunna erbjuda friidrottspubliken i Söderhamn något att se fram emot senare under året.

– Vi är i planeringsstadiet för att hitta någon annan lösning och kanske på gång med något annat. Jag kan inte säga så mycket mer om det just nu. Det är så mycket om och men beroende vad vi får göra under sommaren i Sverige. Att resa mellan olika länder tror vi inte kommer att fungera, säger Leif-Göran Mosell.

Söderhamns IF har även tvingats ställa in årliga Niklas Minne under maj månad.

– Det blir ett för stort arrangemang eftersom det finns ett beslut om en begränsning till 50 personer.

I övrigt har de flesta friidrottare en ganska tom tävlingskalender framför sig.

– Det är tävlingsbiten som blir svårast att genomföra i år. Men nu finns det en modell som friidrottsförbundet tagit fram. Varje vecka kan man följa ett program med tre grenar för de som är upp till 18 år och som man kan räkna resultat på. Då går det att köra tävlingar på hemmaplan. Det känns ganska bra ändå. Men vi har inte kommit dit än eftersom det har varit ganska kallt. Men vi räknar att köra igång om någon vecka, säger Leif-Göran Mosell.

– I och med att man kör individuell träning går det att träna genom att hålla avstånd. Men allt måste ske ute. Det är de yngsta grupperna vi ska diskutera nu eftersom de är ganska många och hur vi bland annat ska göra med föräldrar och allt annat. Det är det som är svårast eftersom det blir många möten. Men vi kommer att lösa det på något sätt.