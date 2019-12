Landsbygdens tydliga svar – kontanterna ska finnas kvar: "Det är en parodi som det fungerar nu"

Allt färre av samhällets aktörer tar emot kontanter. Det pratas om ett kontantfritt samhälle och de allra flesta har Swish i mobilen för enkel digital överföring av pengar. Men räcker det?

Det tycker inte John-Erik Eriksson, ordförande i Västerbackens bygdegårdsförening.

– Om Swishbetalningen går till ett föreningskonto betalar vi in 1,50 kronor. Köps korv eller lotter för 20-50 kronor förlorar vi fem till tio procent av föreningsintäkten, och varje betalning ska redovisas för sig vilket innebär mycket extrajobb, säger han.

John-Erik var en av de som besökte länsstyrelsens husbil när den stannat till utanför Tempo i Vallsta under tisdagseftermiddagen. Genom husbilsturnén som pågått sedan den andra december har Håkan Sundelin, Helena Löfström Järvi och Maria Jonsson, handläggare vid Landsbygd och tillväxt, bjudit in människor som bor på landsbygden för att höra hur de påverkas av den minskande hanteringen av kontanter.

I Vallsta fylldes husbilen efter bara någon minut. Över glögg och pepparkakor vädrades åsikter som går åt ett tydligt håll.

– När bankerna slutade att ta emot kontanter talade man om säkerhetsriskerna. Men hur många kassörer förvarar inte pengar i sitt hem så som det är nu, säger John-Erik Eriksson.

Under den första timmen i Vallsta har det trillat in drygt tjugo besökare. För att sätta in pengar måste de numera resa till Hudiksvall. I Söderhamn tas enbart sedlar emot. Företaget Loomis lösningar för insättning kostar mycket.

– Det är främst äldre från föreningslivet som besökt oss, men vi får inte glömma att även personer som är funktionshindrade eller är osäkra på teknik får problem när kontanthanteringen inte funkar, säger Maria Jonsson.

Runt bordet får de svara på frågor ur en enkät, om hur de ställer sig till Swish och kortbetalning, hur tekniken funkar och hur det fungerar med kontanthanteringen. Synpunkterna samlas in på uppdrag av PTS, Post- och telestyrelsen, för en rapport till Näringsdepartementet.

– Om systemen slås ut eller om det bara blir strömavbrott, vad gör vi då? fortsätter John-Erik.

– Turister som kommer hit skakar på huvudet. De vill inte betala med kort eftersom det innebär extra utgifter, säger Lars-Göran Larsson, kassör i flera föreningar.

Vid tidpunkten har de fyra orter kvar att besöka. Hittills har de fått entydiga svar. Sammanlagt har handläggarna pratat med uppemot 120 personer under turnén.

– Alla vi pratat med utom en vill ha bättre kontanthantering, säger Håkan Sundelin.