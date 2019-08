Kyrkogårdar kan bli öde då fler väljer bort gravplatser: "Risk att befintliga kyrkogårdar utarmas"

Vår syn på begravning håller på att förändras. I dag väljer kring 85 procent kremering. Många som inte redan har en gravplats i familjen, gravsätts i minneslund eller askgravplats.

Under 1900-talets sista decennier uppstod brist på gravplatser i flera församlingar. Ny mark som köptes in står nu orörd, samtidigt som äldre gravar återlämnas.

– Många har fått anmärkning då gravstenar inte är varit säkra. Men, alla vill inte betala 1500–2500 kronor för att säkra stenen, så flera gravar återlämnas, berättar Jan Wallin, tf kyrkogårdsföreståndare, Hudiksvallsbygden, som bekräftar att färre efterfrågar kistgravplatser.

– Även traditionella urngravplatser verkar ha minskat. Fler väljer askgravlund, noterar han, och nämner också "Lilla änglarummet" på Sofiedals griftegård. Där gravsätts ofödda barn och döda spädbarn.

Läs även: Diakonal vandring som ger inblick

– Jag tror många uppskattar den platsen, den är som en liten minneslund.

Vissa äldre gravar bevaras, förutsatt att anhöriga godkänner.

– De kan vara intressanta, eller värdefulla för framtiden. Någon särskild person kan vara begravd där, eller stenen kan vara speciell, kanhända med en gammal yrkesbeteckning som "omnibusdirektören", säger Jan Wallin.

Läs också: Gamla skolskelett har gravsatts

God tillgång på gravplatser är inte bara positivt. Herman van der Meiden, kyrkogårdschef i Bollnäs, kommenterar utvecklingen:

– Kyrkogården ska vara en levande miljö. Det finns risk att befintliga kyrkogårdar utarmas. Därför är det viktigt att återbruka återlämnade gravar. Dessutom, det är en miljöpåfrestning att anlägga nya gravar, detta är en hållbarhets- och resursfråga.

Det är en miljöpåfrestning att anlägga nya gravar, detta är en hållbarhets- och resursfråga.

– En gravplats är för evigt, vi tar aldrig bort kvarlevor. Vi har många besökare, särskilt på gamla gravplatser. Jag tror trenden kommer att vända och Svenska kyrkan vill gärna spela en positiv roll i samhället.

Han tror fler ser fördelar med kremering, eftersom begravningar då kan planeras mer.

– Människor tar sig allt mindre tid, och prioriterar inte begravning lika mycket som förr. Det går att vänta upp till ett år med gravsätta urnan, och numera har kremeringen ofta skett innan begravningsakten, säger Herman van der Meiden, som tar upp en annan problematisk detalj: att finna anhöriga till avlidna gravrättsinnehavare.

– Det är ett detektivarbete. Vi ska anställa någon som jobbar med detta, och gå mer metodiskt tillväga så vi kan hitta gravrättsinnehavarna.

Läs även: Fler väljer att kremeras

I Bergsjö församling, Nordanstig, ingår Hassela, Ilsbo och Bergsjö kyrkor. Där kistbegravdes endast 30-40 personer i fjol.

– Kyrkogårdarnas äldre delar har gott om plats, då väljer de flesta en grav där. Sedan jag började, 2003, har jag inte öppnat en enda ny grav på nya området i Hassela, berättar Urban Söderlund, arbetsledare kyrkogård. som ser en nackdel med nuvarande trend:

– Anhöriga söker, och amerikaner kommer hit och letar. Är det då minneslund tar det stopp. Man tappar litet av kontinuiteten. Allt är dokumenterat i gravboken, men då måste de fråga, inte bara leta sporadiskt. Men gäller det gravar från 1700-1800-tal får man vända sig till landsarkiven.

Och återlämnade gravar?

– Vi brukar vänta med att ta bort dem. Det finns gravrättsinnehavare som ångrat sig, kanske inte talat med alla anhöriga, där vi fått ställa tillbaka stenen.

Det finns gravrättsinnehavare som ångrat sig, kanske inte talat med alla anhöriga, där vi fått ställa tillbaka stenen.

– Vi dokumenterar allt, och sparar även stenarna några år, men de tar plats och vi kan inte behålla dem. Unika gravvårdar sparas. Nyligen tog vi hand om ett stort, minst 100 år gammalt, smideskors i Ilsbo, troligen smitt av någon lokal smed.

I Söderhamn tas årligen ett 70-tal gravar bort. Vissa kvarter glesnar betänkligt.

– Vill man att vi ska ta bort graven, måste vi det. Det känns som att det börjar bli ödsligt på sina håll. Frågan är vad vi ska göra med alla tomma fält? Det är jättetråkigt, en utmaning vi har framför oss, säger kyrkogårdsvaktmästare Ronald Trönnblom, som berättar att kistgravar ändå efterfrågas:

– När det är små barn, eller unga upp till 25 år, är det vanligare. Äldre vill ofta gravsättas i minneslund. De säger "det ska inte finnas något att sköta efter mig".

Läs även: Stort intresse för nyinvigd gravplats

– Men jag har mött barn som som skulle vilja ha någonstans att gå, och jag brukar råda människor att ta ett samtal med barnen.

– Att ha en plats att gå till har betydelse. Ofta ser jag besökare på askgravplatsen sätta handen på namnskylten, säger Ronald Trönnblom.

Även Ljusnans pastorat, Ljusdal, har de senaste 15 åren återfått många gravar. Men kyrkoherde Jan Bonander ser inget stort problem med detta, förutom då gravstenar ska tas om hand.

– Egentligen ska de skickas på destruktion, men det är ganska dyrt, vilket har gjort att det blivit "gravstenskyrkogårdar".

Läs mer om kyrkogårdar i Ljusnas pastorat: Allén på Färila kyrkogård ska fällas

Jan Bonander tycker sig se ett trendbrott i fråga om kremering:

– Även om allt fler väljer askgravplats, och något färre minneslund, finns viss återgång till jordbegravning. Varje år är det något fler.

Vad tror du anledningen är?

– Det finns en längtan, att ha en plats att gå till. Många ser även jordbegravning som det gamla sättet att begrava på sedan Sverige blev kristet, säger Jan Bonander.

Också i Alfta-Ovanåkers församling ser kyrkoherde Lena Wängmark en liknande trend:

– Jodå, vi har en hel del kistbegravningar, även bland yngre.

– För övrigt invigdes nyligen en ny askgravplats i Alfta, just för att vi hade oanvänd mark som köpts in under 1960-70-tal. Vi hade behov av en större askgravplats, berättar hon, och påpekar att kyrkogårdar för många är mer än bara en sista viloplats.

– De kallas "Noas ark" ibland, eftersom där finns många insekter, fåglar och andra djur. Och människor söker sig till våra kyrkogårdar, som är fina, meditativa miljöer, säger Lena Wängmark.