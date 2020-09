Kvinna och barn hölls fångna i socialtjänstens lägenhet – ingen anmälan gjordes: "Vi har brustit"

Händelsen utspelade sig under 2019. En mamma i Hudiksvalls kommun ansökte om enskild vårdnad av sitt barn.

Ärendet drog dock ut på tiden på grund av att ansvarig utredare blivit sjuk.

När nya familjerättssekreterare tar över ärendet och avslutar utredningen anses situationen vara akut, enligt anmälan. Dessutom upptäcks andra brister – som varken rapporterats eller utretts.

I sin lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg beskrivs de funna bristerna.

Det visar sig att kvinnan och barnet, som på grund av våld i nära relation, under utredningen om enskild vårdnad flyttats till socialtjänstens jourlägenhet. Där ska mannen ha tagit sig in och hållit dem fångna under tre dagar.

Marie Palmgren, chef över social- och omsorgsförvaltningen, berättar om ärendet.

– Det jag ser är att vi har brustit genom att inte göra en avvikelse och sedan utreda den. Gör vi inte en avvikelse kan vi inte heller se hur vi kan minska risken för att det ska hända igen.

I sin anmälan till Ivo skriver Social- och omsorgsnämnden att de omedelbara åtgärderna varit att leta ett familjehem att erbjuda mamman, att hon erbjudits akuta samtal med behandlare på Centrum mot våld och att det fattats beslut om att väcka talan vid tingsrätten.

Dessutom planeras bland annat kompetensutveckling i avvikelsehantering och rutiner för våldsärenden samt att rutiner för boende i jourlägenhet behöver revideras.

– Det sker avvikelser inom verksamheten, det viktiga är att när det sker måste man dokumentera att det har skett, så att vi kan förbättra oss, säger Marie Palmgren.