Kvalspaningar: Energin räckte till snygg punkt för HHC – trots tredje raka förlusten

MATCHEN I KORTHET

Period 1: Det blev en något oväntad rollfördelning under halva första perioden, där ett rappt HHC drev spelet hårt i offensiv zon mot ett smådarrigt hemmalag. Efter fyra minuter fick Marcus Linderborg ett plötslig superläge efter sargstuds, men hann inte trycka dit pucken vid närmsta stolpen. Ett tidigt powerplay gav också bra spel och tryck, men inget mål. Troja/Ljungby klev in i matchen via powerplay och ett ledningsmål som lite tursamt studsade in via Oliver Tornerefelt.

Period 2: Till stor del en ganska jämn period, där Oliver Tornerefelt bjöd på flera blixtrande snabba benparader när så krävdes. Hudiksvall fick chansen i ett tidigt powerplay, men det blev mest avslut med skott från utsidan. Under slutet av perioden kunde HHC öka trycket igen, det var bud efter kvittering men den kom inte närmare än ett stolpskott av Hannes Lindström i powerplay.

Period 3: Här handlade det – mer eller mindre – om en belägring där hemmalaget kopplade ett starkt grepp. Ett alltmer slitet HHC fick lägga det mesta av den energi som fanns kvar i en tapper och kämpastark defensiv. Några få gånger kunde laget hota i snabba spelvändningar. Totalt sett en snygg punkt av Hudiksvall.

MATCHENS TRE HHC-STJÄRNOR

1) Oliver Tornerefelt

För det mesta i båset, men nu svarade Tornerefelt upp till förtroendet att få starta sin första match i kvalserien. Stensäker på rena skott utifrån, följsam och explosivt flexibel i flera svåra lägen på styrningar. I slutet av tredje perioden blev det ren världsklass när Karl Olofsson blev nekad i rent friläge.Visade att han har klassen för att utmana Andreas Bosson om förstaspaden i buren.

2) Andreas Söderberg

Den reslige 24-åringen från Skellefteå har hela säsongen varit en av de mest tongivande profilerna i HHC, och svarade här för ännu en toppinsats. Söderberg visade sin kvalitet i så många lägen – trygg med puck, råstark i närkamperna och med offensiva hot. Satte även in några klockrena proppar.

3) Linus Hedman

Rapp, rörlig och aktiv genom hela matchen. Forwarden i tredjelinan kom ofta till bra lägen, och tog mer än gärna skott – men inget tillräckligt bra för att ge nätrassel.

MATCHENS...

...Hålligång

Red Stallions lilla klack på åtta tillåtna åskådare (plus kanske några funktionärer) höjde stämningen rejält i Ljungby Arena – och lyckades skramla, trumma och skandera som de vore minst det tredubbla. Stark insats på läktaren.

...Chockstart

Hemmalaget verkade närmast förlamat och lite förvirrat över Hudiksvalls heta start och långa perioder av konstant tryck i offensiv zon. Men det gav inget mål i utdelning, det hade ju suttit bra.

...stolpklang

I andra perioden hittade HHC ett prima sväng i powerplay – och backen Hannes Lindström dundrade ett blixtrande direktskott i stolpen. Den klangen hängde kvar ända in i periodpaus.

...lyckorus

Direkt efter slutsignalen flög handskar och klubbor när alla de allsvenska känslorna kom på en och samma gång när Troja/Ljungby tog det stora klivet upp i det allsvenska finrummet. Nu väntar derby mot HV71 – bara en sån sak.

MATCHFAKTA

Kvalserien till allsvenskan, slutomgång

Troja/Ljungby–Hudiksvalls HC 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

Mål, period 1: 1–0 (13.25) Victor Romfors (Alexander Bjurström, Måns Hansson), spel fem mot fyra.

Skott: 30–20 (7–8, 8–11, 15–1).

Utvisningar: Troja/Ljungby 3 x 2, HHC 5 x 2.

Domare: Mikael Söderlund.

Publik: 8 (Ljungby Arena).