Kulturkossan lyfter från Stenegård: "Jag vill rädda världen"

Det är dags att lämna Järvsö för nya utmaningar. Efter årsskiftet har Maria Norén tagit med sig Kulturkossan hem till Delsbo. Med följer också gatukonstprojektet Norra station och tusen idéer som kan eller omöjligt går att förverkliga.

– Det känns jätteskönt faktiskt. En frihet, även om det har varit tio fantastiskt fina år på Stenegård. Detta är det längsta jag stannat någonstans någonsin, alla kategorier! säger hon.

Maria Norén har haft flera centrala roller i Ljusdals kulturliv under tio års tid. Hon har drivit galleriet Kulturkossan i Järvsö, först ensam och senare i ett kollektiv, hon var med och startade Street artgalleriet Norra station och som kultursamordnare inom kommunen har hon fått barn och ungdomar att hitta sin egen kreativitet.

Vad är du mest nöjd med från åren i Järvsö?

– Jag är framför allt stolt över mitt mod, att jag lekt och vågat och kanske utmanat etablissemanget ibland.

Bland det Maria Norén gärna ser tillbaka på hör den stora utställningen Mansjakt, som vände och vred på genusfrågorna 2016. Eller det omöjliga, återkommande projektet 100 konstnärer.

– Är det någon som fattar hur omöjligt det är att göra en utställning med 100 konstnärer från alla möjliga håll? Under mina tio år så har säkert 1000 konstnärer varit inblandade här i utställningar och annat, säger hon.

Andra arrangemang, ofta pågående samtidigt som de stora arbetsslukande projekten, har varit i miniformat.

– Frukost för de ensamma och andra små saker, är jag också nöjd med. Att få skapa rum för alla som känner utanförskap.

Många barn har passerat lokalerna för lovaktiviteter, och de har ofta kommit tillbaka efter flera år. Till detta kan läggas en bokmässa, ljudstationer, dokumentärfilmfestival, gästspel och mycket mer. Och ett eget galleri Obstinat i Stockholm.

– Jag har fan inte haft en aning om vad jag hållit på med, mer än jag gått på extrem vilja. Där är jag fortfarande.

Efter några år som ensam gallerist samlades flera kulturarbetare och konstnärer i ett kollektiv på Kulturkossan.

– Det blev magiskt att få arbeta tillsammans med andra! Jag är annars extremt bra på att vara ensam, men jag ville utmana den solitära person jag är. Nu kommer jag aldrig att gå tillbaka till det ensamma igen, nu vill jag vara med andra.

Ett nytt konstnärskollektiv håller på att formera sig i Delsbo, samtidigt som Maria kör vidare på sina svårrealiserbara idéer.

– Jag är ju en rebell, men en som vill jobba med kärlek och godhet och snällhet. Alla goda värden som lätt går förlorade.

– Det som driver mig är att jag vill rädda världen.

Det högtflygande och det jordnära har alltid följts åt hos Maria Norén. För även om idéerna verkar helt utflippade, som att bygga en rymdstation eller skapa en egen - ism, så följs de för det mesta upp med något konkret.

När Ljusdal inte är centrum längre, kommer Maria Norén att synas en del i Söderhamn, precis som förra året. Hon har ett uppdrag som konstkonsult för att köpa upp konst för enprocentsregeln, pengar som avsätts i samband med ny- och ombyggnad av offentliga byggnader. Som nu Stentägtsskolan. Även Delsbo, där Maria bor i det gamla bageriet, kommer att vara projektionsyta för konsthändelser, i Magasinet på Delsbo station och även i Delsbo Forngård. Men även på andra håll dyker hon upp.

"Street art – in the middle of nowhere" – Norra stations motto om att skapa gatukonst ute i ingenstans, är fortfarande en levande vision. Konsten behöver ut från det tätbebyggda och hitta nya platser och nya former.

Ekopunk är det hon vill syssla med.

– Hur kan det vi gör i dag vara hållbart och intressant om 300 år? Det vill jag utforska. Allt jag gör framöver kommer att hålla i 300 år!