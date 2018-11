Stan Lee tog in rasism, fördomar och intolerans i serievärlden när han skapade Marvels klassiska superhjältar

Stanley Martin Lieber (sedermera Stan Lee) föddes den 28 december 1922 och växte upp under påvra förhållanden på Manhattan i New York. Hans föräldrar var rumänska judar som emigrerat till USA. Fadern var utbildad skräddare, men gick mest utan arbete under Lees uppväxt. Lee delade rum med sin bror Larry Lieber (som skulle få sin egen karriär som serietidningsskapare) medan föräldrar sov på soffan i vardagsrummet.

Trots armodet lyckades den kulturintresserade och kreative Lee som pojke fånga upp mycket som inspirerade honom, framför allt fascinerades han Errol Flynns hjältefilmer. Han drömde om att bli en berömd författare och en dag få skriva ”the great american novel”, den där romanen som fångade en hel amerikansk era i en enda berättelse. Vid sidan av skolan arbetade han under uppväxten bland annat som tidningsförsäljare, publikvärd på teatern och springsjas, men såg också till att öva sitt skrivande genom att författa dödsnotiser för en nyhetsbyrå och pressmeddelanden för det Nationella tuberkuloscentret.

Tack vare sin farbror fick han möjlighet att börja jobba som assistent på serietidningsförlaget Timley Comics (sedan Marvel Comics). Bland Stan Lees första arbetsuppgifter var att se till att tecknarnas bläckhorn var fyllda, men snart fick han testa sina egen berättar förmåga när han gavs möjligheten att skriva ett äventyr om superhjälten Captain America och då för första gången använda psedonymen Stan Lee som han sedan tog som sitt namn.

Lee fick fortsätta att skriva äventyr åt en rad superhjältar (många av dem är nu bortglömda) under den period i serietidningens historia som seriehistorikerna burkar kalla för ”Den gyllene tidsåldern”, då arketyperna för superhjältarna formas. Vid bara 19 års ålder blev han redaktör på förlaget och snart även redaktionschef och kreativ ledare för serietidningsutvecklingen fram till 1972 då han tog över rollen som chefredaktör.

Lee fortsatte också att skriva äventyr, i alla genrer från romantik till västern, humor, science fiction och skräck. I slutet av 1950-talet gjorde den stora konkurrenten DC Comics ett språng när de uppdaterade sina figurer som Stålmannen och Batman och skapade en serie kring superhjälteteamet Lagens väktare (Justice Leauge of America). Lee fick i uppdrag att göra något liknande, att skapa ett helt nytt panteon av superhjältar för en ny tid.

Det var nu Lee verkligen blommade ut som berättare och förändrade hela serietidningens uttryck. Fram till dess hade superhjältarna överlag varit perfekta idealmänniskor utan problem och laster, men Lee började i stället att försöka teckna mer realistiska personporträtt och intressera sig för karaktärernas brister och svagheter. Plötsligt dök det nu upp superhjältar som var melankoliska, fåfänga, grälsjuka, kärlekskranka och deprimerade. Lees visade här prov på mästerlig fantastik, att föra in den övernaturliga och fantastiska idén i vårt universum och konsekvent undersöka vad det skulle få för följder. Vad händer egentligen med en människa som får superkrafter? Och hur påverkar det omvärlden?

Under 1960-talet lanserade Lee tillsammans med tecknaren Jack Kirby en rad starka karaktärer och serietidningar som Fantastiska fyran, Hulken, Thor, Järnmannen (Iron Man), X-men och Demonen (Daredevil). Mest omhuldad av Lees skapelser är ändå Spindelmannen och genom superhjälteteamet The Avengers väckte han liv i gamla karaktärer från 1940-talet, som Captain America, och gjorde dem relevanta för en ung publik.

Seriehistorikerna burkar jämföra betydelsen av Lees insats med att förändra serietidningsvärlden med vad den franska Nya vågen innebar för filmkonsten. Han introducerade ett helt nytt sätt att berätta och karaktärisera och öppnade serietidningarna för allvarliga och svåra ämnen.

Lee bröt ny mark och provocerade när han i sina superhjälteäventyr började ge samhällskritiska kommentarer om sådant som Vietnamkriget, politiska val, studentaktivism och droger. Fördomar, diskriminering, intolerans och rasism blev en andra viktiga ämnen och snart banade väg Lee vägen för hjältar som The Falcon och Black Panther.

Som Lees magnus opus brukar hans fantastiska trilogi om Galactus i serietidningen Fantastiska fyran nämnas. Galactus, en enorm intergalaktisk jätte, far runt i universum och äter upp planeters liv och för att lokalisera dem har han hjälp av Silversurfaren som surfar runt i rymden och upptäcker bebodda himlakroppar åt sin herre. Serietidningshistorikerna pekar på att Lee här lyckades spränga en vall för serietidningsberättandet när han på ett mer djupgående och filosofiskt vis tog sig an de mystiska och metafysiska frågeställningarna.

1972 slutade Lee i stort sett att skriva och blev i stället en framgångsrik chefredaktör för Marvel Comics. Han insåg tidigt att Marvel på ett klokt vis behövde visualisera sina hjältar för film- och tv-formatet och började utveckla det under tidigt 1980-tal. Redan 1998 såg han till att Marvel också satsade särskilt för att lansera sina hjältar mot internet.

Framsyntheten när det gäller att få sina hjältar levande i det rörliga och digitala formatet har onekligen lönat sig. Under 2000-talet har Lees skapelser som Spindelmannen, X-men, Avengers, Black Panther med flera nått enorma filmframgångar (vilka inte sällan Lee själv har dykt upp i små roller) och superhjältarna dominerar nu den vita duken. Stora pengar har spelats in och hundratals miljoner människor har nu tagit del av Lees berättelser.

Som kulturpersonlighet har inte heller Lees insatser gått obemärkta förbi, 2008 tilldelades han National Medals of Arts, den finaste hedersbetygelsen som det amerikanska folket ger nationella kulturskapare.

Lee har nu gått bort 95 år gammal och under åtminstone de sista 20 åren av sitt liv befäste han sin position som en av de stora amerikanska berättarna. Hans hjältar kommer att leva för evigt.