Sångerskan Meta Roos om Jan Johansson: "Hans musik har alltid funnits där"– nästa år ger hon konsert på Världsarvsjazzen

Meta Roos är den mångsidiga jazzsångerskan från Boda i Dalarna som ofta varit efterfrågad gästartist hos jazzklubbarna i Hälsingland. Kulturredaktionen fick en liten mejlintervju med artisten.

Hur ser ditt förhållande till Jan Johansson ut?

– Hans musik har alltid funnits där, som någon sorts modersmjölk. Men jag träffade honom aldrig.

Har du sjungit hans musik?

– Jag gjorde rollen som Brus-Britta Andersdotter i Rune Lindströms ”Sagan om den underbara pälsen” Där skrev Jan Johansson musiken till många av låtarna.

– Turnerade även med "Folkjazz på svenska" med Trio X från Uppsala länsmusik. Där sjunger jag "Visa från Utanmyra" i Jan Johanssons anda!

Vad är det i hans musik som är så bra?

– Jag tänker främst på det han gjorde med alla folklåtar. Där man kan känna nakenheten, vemod, men också förhoppning.

Meta Roos har besökt Hälsingland åtskilliga gånger under årens lopp, inte minst Söderhamn.

– Jag har ofta besökt jazzklubben och det är alltid lika härligt att möta den publiken, säger hon.

Även Hudik Big Band har återkommande haft Meta Roos som gästartist, även nu i år under en av avskedskonserterna.

– Storbandets ledare Nore Sundqvist är nog bland det trevligaste jag mött i min bransch. Han har ett stort musikaliskt intresse och det är beundransvärt att han lyckades hålla i ett storband i 40 år.

Meta Roos har gjort sig känd som en lyhörd uttolkare av Ella Fitzgerald, "The first lady of song".

– Hon har betytt mycket för mig. Jag har turnerat runtom i Sverige i många år med programmet ”Meta sings Ella”. Där sjunger jag låtar från hennes stora repertoar och berättar hur hon levde sitt liv.

– Det var arrangören och pianisten Kjell Öhman som gav mig det utmanande förslaget att göra programmet om henne. Det har verkligen varit utvecklande – och kul!

I juli nästa sommar är det Meta Roos som står på scenen vid världsarvsgården Erik-Anders i Söderala på Världsarvsjazzen.