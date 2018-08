Nycirkus och internationella gästspel lyfter dans- och teaterfestivalen i Göteborg

2016 var ett brytningsår för festivalen som startades 1994. Efter några goda år i början av 2000-talet började intresset från publikens sida att svikta.

– Kurvorna pekade faktiskt rakt ner i källaren, konstaterar festivalchefen Martin Hansson

Men ansträngningarna för att vinna tillbaka publiken lyckades, 2016 blev ett rekordår publikmässigt för biennalen – och i år hoppas man kunna upprepa framgången.

Under tio dagar, med start den 17 augusti, varvas tunga internationella gästspel med bland annat ny scenkonst från Norden. Festivalen invigs av det franska nycirkuskompaniet Compagnie XY vars 22 akrobater, enligt programbladet, "förflyttar gränserna för vad vi tror är fysiskt möjligt".

Nederlands Dans Theater möter publiken på Göteborgsoperan och Schaubühne Berlin visar sin version av Ibsens "En folkefiende" på Göteborgs stadsteater. Men festivalen har också knoppat av regionalt och delar av programmet visas i Härryda, Uddevalla, Tanum och Vara.

Just nu är det självklart årets festival som ligger i fokus. Men Martin Hansson har också lyft blicken till nästa biennal 2020.

– Vi får också se vad som händer 2021, som inte är ett biennalår, men staden fyller då 400 år. Det finns en idé om att möjligen göra en jubileumsversion, säger han.

Fakta: Några höjdpunkter på festivalen

Nederlands Dans Theater: "Shoot the moon/Singulière odyssée/The statement/Woke up blind"

Rokia Traoré: "Dream Mandé-Djata"

Mathilde Monnier & La Ribot: "Gustavia"

Schaubühne Berlin: "Ein Volksfiend (An enemy of the people)" av Henrik Ibsen

Christiane Jatahy: "Julia" (baserad på "Fröken Julie" av Strindberg)

Compagnie XY: Il n'est pas encore minuit... (It's not yet midnight)"

Cirque Aïtal: "Pour le meilleur et pour le pire (For better or for worse)"

Sara Ullberg/TT