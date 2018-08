Margaretha Levin Blekastad blir djupt berörd av "Svälten": "Ruggigt bra. Läs den!"

Året är 1868 eller 1869. Den elvaårige pojken Erland Åstrand och hans bror ger sig iväg till grannbyn för att tigga. På vägen tillbaka stannar de för att plocka blåsippor och vitsippor, "varmed vi skulle fröjda vår minste broder som låg sjuk."

Så blev det inte.

När de kom hem igen var deras undernärda lillebror redan död.

Hösten hade varit kall och följdes av en extrem vinter

Skildringen av pojken Erlands tiggarvandring är ett av många skakande vittnesmål som finns med i Magnus Västerbros bok "Svälten - hungeråren som formade Sverige."

Där beskriver han nödåren 1867, 1868 och 1869 med skärpa och engagemang, och sätter in dem i ett sammanhang.

Det är ett imponerande arbete, med sin blandning av djup faktakunskap och gripande vittnesmål från en svårt plågad befolkning.

Det börjar 1867. Det kalla året.

Hösten hade varit kall och följdes av en extrem vinter, som dröjde sig kvar med is, snö och kyla långt in på våren och sommaren. Det drabbade norra Sverige oerhört hårt, med snö långt in i juni.

Glädjen är kort. Frosten slår till redan i juli

Så vänder det och blir sommar. Men glädjen är kort. Frosten slår till redan i juli och förstör skördarna.

I Sollefteå skriver den 18-åriga Laura i sin dagbok: "Nere i de stora socknarna vid älven hoppades man ännu, att den lätt svedda säden skulle kunna ta sig upp, när milda vindar och ljumma nätter åter skulle komma. Men uppe i fjällbygderna hade man klart för sig att nödår stundade."

Missväxten drabbar norra Sverige hårt, med svält och sjukdom som följd.

Men Magnus Västerbro poängterar gång på gång i sin bok att det inte enbart handlar om naturkatastrofer. Det handlar också, till stor del, om politiska beslut. Om oförmågan att fördela den mat och det bröd som trots allt finns.

Västerbro skildrar hur kung Karl XV mest ägnar sig åt fester och glam medan befolkningen svälter. Och om hur en fattig man som fjälljägaren och nybyggaren Nils Borg vandrar över hundra mil till Stockholm för att be kungen om hjälp. Förgäves. I stället för att få hjälp anklagas han för att ha kommit med felaktiga uppgifter, "dels av illvilja, och dels av obetänksamhet."

Det kalla året följs av nästa katastrof. Det torra, varma året 1868, som för tankarna till årets svenska sommar. En period då hettan och torkan förstör skördarna och orsakar ny missväxt.

Det kalla året följs av nästa katastrof

Den här gången drabbas södra Sverige hårt, framför allt delar av Småland och Blekinge, där svält och hunger tvingar människor att baka barkbröd och koka soppa på knoppar och löv. Och att tigga.

Vittnesmålen berättar om hur stora skaror av tiggare rör sig mellan socknarna, samtidigt som hungern river sönder deras liv.

Sjukdomar följer i nödens fotspår och dödstalen stiger markant under oåren, där plågorna fortsätter under 1869, då alla förråd har tömts.

Magnus Västerbro lyfter också fram strukturerna i samhället, med sina brutala klyftor, och de attityder som de fattiga och svältande möter. Det finns visserligen krafter som vill sätta in nödhjälp och det görs insamlingar, men ofta är hållningen hård.

Här finns makthavare som anser att statlig hjälp är skadligt, de fattiga måste lära sig att arbeta hårdare och ta ansvar för sina egna liv. Därtill finns röster inom kyrkan som mumlar om syndastraff.

Boken är helt enkelt ruggigt bra

Magnus Västerbro beskriver också hur svält påverkar människor, både fysiskt och mentalt, hur fullständigt förödande den ständiga hungern är.

Det är en övertygande skildring, som bärs fram av ett starkt engagemang. Dessutom gör de många vittnesmålen att texten fylls av liv, även om det är plågsamt att ta del av barnens berättelser.

Och trots allt elände landar Magnus Västerbro i en hoppfull slutsats. Svälten under de år han beskriver hade kunnat undvikas om resurserna hade fördelats klokare.

Så ser han också på framtiden. Det handlar om politiska beslut. Om vilka krafter som tillåts styra.

"Svälten - hungeråren som formade Sverige" berättar om en tid som visserligen är avlägsen, men inte alltför långt borta. Det är en period som på många sätt har format det moderna Sverige.

Magnus Västerbro påminner oss om vår historia på ett djupt drabbande sätt. Boken är helt enkelt ruggigt bra. Läs den!

