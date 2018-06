Kristian Ekenberg: Hallå preppermän, måste världen gå under för att ni ska trivas?

Birger har flytt civilisationen med sin familj. På en gård i obygden, på behörigt avstånd från andra människor, har han byggt sig ett fort som ska skydda dem när ofredsåren kommer.

I en bunker sparar de förnödenheter att leva på när krig eller katastrof har slagit till. Om kvällarna lyssnar Birger med hustru och söner på amerikanska podcasts gjorda av andra preppers som siar om civilisationens förestående fall.

Andra människor är inte att lita på. Staten är bedräglig. Själv är bästa dräng. Äta eller ätas. Och så vidare.

Birger är en romangestalt i Stina Jacksons nya roman ”Silvervägen”. Att det skrivs om preppers – det vill säga människor som ägnar kraft och möda åt att förbereda sig för världens undergång – är inte nytt i sig, med guideböcker som Herman Geijers ”Överlev katastrofen” som exempel. Som romangestalt ger dock preppern upphov till andra funderingar och jag slås av den vällust som Birger, och hans gelikar, känner inför katastrofen.

De kan inte bärga sig innan deras profetior slår in och de får öppna den första sparade konserven. Som om de inte kan trivas förrän allt går åt helvete.

Det finns någonting så sorgligt i dessa män som hellre ser att allting rasar än att de ska behöva hämta barnen på en genusförskola.

Preppern som typ säger förstås någonting om den mansroll som existerar i samhället i dag och hur många män inte kan hitta en plats i jämställdheten. En anfallande Putin eller en kärnkraftsolycka skulle göra att de äntligen får kasta av sig illasittande försök att spela moderna män och istället lägga en patriarkalt beskyddande arm om kvinnor och barn på väg ner till bunkern, där de får härska utan att några feministiska idéer tränger in.

Stina Jacksons roman är förträfflig – recension kommer! – och jag ser gärna katastroffilmer, men denna manstyp som frodas i denna undergångens populärkultur står mig nu upp i halsen.

I den danska Netflix-serien ”The Rain” händer det åtminstone någonting spännande med överlevnadsmaskinen Martin när han möter Simone. Ett virusregn har fallit över Danmark som ögonblickligen dödar alla som träffas av vattendropparna.

Simone och hennes lillebror blir gömda i en bunker och lever där i flera år, ända tills de tvingas ut i världen igen och möter ett gäng som leds av Martin och som har fått överleva i katastrofen, dag för dag, under flera års tid. Martin har hårdnat till en stenman som hellre skjuter först och frågar sedan, men i mötet med Simone, som har levt skyddad från den förråade tillvaron under all denna tid, får han börja ompröva sina ställningstaganden. I mötet med henne får han upptäcka sin mänsklighet igen.

Bästa botemedlet mot katastrofkulturens ivriga preppermän finns dock i Jerker Virdborgs pocketaktuella roman ”Sommaren, syster”, där överlevnadsmaskinen i stället är en kvinna, Anna, och den svaga som måste skyddas från världens ondska är hennes lillebror Erik.

Anna gör det med skicklighet, mod och med våld om det krävs. Men hon gör det tack och lov utan vällusten i att äntligen få vara i sitt rätta element.