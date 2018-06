Helgens kulturtips: Lill-Babs, Hälsingevind – och Ted Gärdestad

Hyllningskonsert. Alfta-bördiga artister som Nina Söderqvist, Hanna Ingesson och Axel Ryhed och många fler finns på scenen, när artisterna Ted och Kenneth Gärdestad hyllas. Det sker i Öjeparken, Edsbyn på fredag kväll. Ett 10-manna husband liksom Sollentuna manskör & diskantkör medverkar också.

Fler hyllningar. Barbro "Lill-Babs" Svensson hyllas på en minneskonsert i Järvsö kyrka på söndag. Kommittén bakom Lill-Babsstipendiet har fått nästan alla gamla stipendiater att ställa upp. Dessutom kommer ett nytt stipendium att delas ut – Lill-Babs hann vara med i urvalsprocessen innan hon blev sjuk.

Turnéstart för Hälsingevind. På söndag drar en hälsingevind in över Östra berget i Söderhamn. Det är hälsingegiganterna Engmans Kapell, Per Persson & Nya Packet och Selma & Gustaf with The Unmarried Queen som ger sig ut på en gemensam folkparksturné under konceptnamnet "Hälsingevind"! Söderhamn är första stoppet.