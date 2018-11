”Gitarristen lade rabarber på sångarens fästmö” – många mustiga avslöjanden i ny bok om Ramones

Anmäl text- och faktafel

Punkrockbandet Ramones bildades 1974 och höll på till 96. Under dessa år gav de flera konserter i Sverige och en som följde dem på den tiden var den svenska fotografen Stefan Åhbeck, fortfarande verksam i Södertälje.

– Första gången jag hörde dem var på Gunnars skivhörna här i stan ett par, tre månader innan de kom till Stockholm 1977. Jag lyssnade på första sidans första låt på albumet "Leave Home" som just kommit ut. Efter två takter var det kört, minns Stefan Åhbeck.

Det var i samband med Ramones spelning på Jarlateatern i Stockholm som bandet blev bekant för den svenska publiken. Punken hade redan kommit hit med bland andra Sex Pistols, The Clash och The Damned. Stefan Åhbeck tycker att punken miste sin kärna när den blev nära kopplad till klädmode och smink/frisyrer när den i botten skulle vara just en musikalisk motkraft till det kommersiella.

– Ja, som det såg ut då, var det mastodontproduktioner på arenor med till exempel brittiska Led Zeppelin, Queen och Rolling Stones samt Boston, Styx och Eagles i USA, säger Stefan och fortsätter:

– När det då var dags för Ramones att äntra Jarlateaterns scen så stod där i publiken "korrekt modemedvetna punkare" med "rätt" frisyr, "rätt" säkerhetsnålar i kinderna och "rätt" kläder. Det räckte sedan med Dee Dees inräkning och två gitarrackord så var Sverige fast.

Stefan Åhbeck var själv inte på plats, men hans tur skulle komma tre år senare. I augusti 1980 hade bandet gett ut fem studioalbum och ett live-album och turnerade i Europa igen med två spelningar i Sverige; Göta Lejon i Stockholm samt Olympen i Lund. Stefan hade sedan något år tillbaka arbetat som frilansande pressfotograf åt bland andra Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Huvudstadspress.

– Jag tog min kameraväska och min yrkesfotoleg och begav mig till hotellet i Årsta. Där kom jag i kontakt med alla i bandet och fick tre långa, bandade samtal med Marky, Joey och Johnny. Jag var på plats långt innan resten av den samlade pressen kom dit och jag hängde kvar efter att dom gett sig av. Jag kunde fotografera mer privata bilder inifrån hotellrum och på Göta Lejon, säger Stefan Åhbeck.

Många av de bilder han tog är i dag så pass unika att några av dem hänger permanent på Ramones Museum i Berlin. När museet bestämde sig för att ge ut en bok med bandets levnadshistoria gick samtalet till Stefan Åhbeck.

– Jag blev oerhört glad och stolt när de frågade om de fick titta mer på mitt bildmaterial för eventuell publicering i denna bok, säger fotografen och fortsätter:

– Dom gjorde sin sista spelning i augusti 1996 men är i dag hetare än någonsin, mycket beroende på deras frodiga levnadshistoria samt att alla originalmedlemmar är borta.

Boken "Ramones – Eine Lebensgeschichte" handlar om bandet Ramones uppgång och fall och är skriven av Flo Hayler som verkligen känner till omständigheterna kring bandet. Resultatet är en 620 sidor tjock och 2,6 kg tung "bibel" om The Ramones. Den består av runt 700 bilder och illustrationer, det mesta är taget av ett sextiotal fotografer som har en enstaka eller ett par bilder publicerade. Sedan är det bara Ramones närmaste, som manager, producent och husfotograf samt själva bandmedlemmarna som har fler bilder i boken än Stefan Åhbeck.

– Jag har dessutom bakre omslagsuppslaget. Jag har försett boken med unikt bildmaterial från en period i bandets historia som är ansedd som en av de svåraste och mest kritiska. Det handlar om 1980 då mycket var turbulent och allt höll på att gå åt skogen.

Stefan syftar på tiden då det började gnissla ordentligt i bandet och motsättningarna mellan medlemmarna blev allt tydligare. Det var stora motsättningar både när det gällde ledarskap och det rent musikaliska.

– Ja, och som grädde på moset så lade gitarristen rabarber på sångarens fästmö och gifte sig med henne. På scenen var Ramones det tajtaste man kunde uppleva, men så fort bandet gick av så var de värsta ovänner. Sångaren Joey och gitarristen Johnny talade aldrig med varandra. De vistades aldrig i samma rum och checkade alltid in i åtskilda våningsplan på hotellen. Resorna i turnébussen var en pina. Dessutom satt basisten Dee Dee i drogträsket och trummisen Marky söp nästan ihjäl sig.

Men hur var de rent musikaliskt?

– De skiljde sig avsevärt från allt annat jag hört och än i dag är de unika i sin stil. Med tydliga influenser från bland andra Elvis och Beach Boys skapade dom något helt oefterhärmligt. Musiken var extremt snabb, högljudd och hade tydliga drag av "surf- och tuggummipopen". Tydligast märks det i deras kanske största hit "Sheena is a punk rocker". Den var släppt på singel i samband med Sverigespelningen, säger Stefan Åhbeck och avslutar:

– Det var detta som fick mig att få upp ögonen för dem och jag föll pladask för deras musikstil. Tillsammans med övriga världen...

Ramones

Ursprungsmedlemmar:

Joey Ramone (heter Jeffrey Hyman) – sång – Död 15 april 2001

Johnny Ramone (heter John Cummings) – gitarr – Död 15 september 2004

Dee Dee Ramone (heter Douglas Glen Colvin) – bas – Död 5 juni 2002

Tommy Ramone (heter Tommy Erdelyi) – trummor – Död 11 juli 2014

Senare medlemmar:

Marky Ramone (heter Marc Bell) – trummor

Richie Ramone (heter Richie Reinhardt) – trummor

C. J. Ramone (heter Christopher Ward) – bas

Elvis Ramone (heter Clem Burke) – trummor