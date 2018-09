7 frågor och 56 snabba svar – se vilket parti som driver dina viktigaste kulturfrågor

Vänsterpartiet

Vasiliki Tsouplaki

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

Vi lyfter fram kultur för alla som den viktigaste ståndpunkten. Det handlar om att kulturen ska finnas i hela landet, att den ska vara tillgänglig för alla oavsett tjockleken på plånboken och oavsett funktionsvariation. Det innebär att vi behöver stärka både amatörkulturlivet och den professionella kulturen. På så sätt möjliggör vi för människor att både vara utövare och kunna ta del av andras skapande.

Ska kulturskolan vara gratis?

Ja

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Nej

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Ja. Det är viktigt att alla ska ges tillträde till vårt gemensamma kulturarv.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Det är viktigt att människor både ska kunna vara utövare och publik oavsett var i landet man bor. Statliga och regionala institutioner som teatrar, orkestrar och museer måste ha i uppdrag att komma ut även till mindre orter. Vi tror att mycket av stödet till kulturen ska ges på kommunal och regional nivå, nära invånarna. Där kan man avgöra vilka mötesplatser, scener, replokaler och ateljéer som behöver finnas. Det behövs också ökat stöd till föreningar som arrangerar föreställningar och som många gånger har svårt att gå ihop ekonomiskt på mindre orter.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

Ja. Överlag behöver vi stärka yrkesverksamma konstnärers arbetsvillkor och möjligheter att ta del av socialförsäkringssystemet med tex föräldraledighet, ersättning vid sjukdom och pension. Vi driver också t ex frågan om ateljéstöd och förstärkning av kultursamverkansmodellen som innebär mer pengar till landsting/regioner att fördela lokalt. Vi förespråkar satsningar på mer kultur i skolan och kulturskolan, vilket innebär arbetstillfällen för kulturskapare i hela landet.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

Ja, Vänsterpartiet driver kravet på att 1 % av budgeten ska gå till kulturen.

---

Socialdemokraterna

Gunilla Carlsson

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

Att alla ska ha möjlighet att båda ta del av, och själv utöva kultur.

Ska kulturskolan vara gratis?

Det är kulturskolornas huvudmän, respektive kommun som avgör om det ska finnas avgifter och hur höga de ska vara. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett sökbart statsbidrag på Kulturrådet. Kommuner kan där ansöka om bidrag för att sänka avgifterna och öka kvalitén. Det bidraget uppgår till 100 miljoner kronor per år.

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Det ställs olika krav när det gäller statligt finansierad kost, t.ex. offentlig konst. Kvalitetsaspekten är förstås central. Särskilt när det gäller konst som ska placeras i offentliga miljöer kan finnas en rad krav avseende utformning, tillgänglighet, anpassning till den befintliga miljön etc. Det är också viktigt att många röster och uttryck får möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet.

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen återinförde 2016 fri entré på vissa statliga muséer. Vi socialdemokrater har i vårt valmanifest föreslagit att fri entré ska införas på regionala museer.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har ökat anslagen till kultursamverkansmodellen. Modellen har justerats för att bättre möta landstingens och kultursektorns behov, t.ex. genom att bild- och formkonstområdet nu också innefattas i modellen samt att samrådet med det civila samhället har utvecklats. De regionala museernas kulturmiljöarbete kan nu också få stöd inom ramen för modellen.

En satsning på stärkt scenkonst i hela landet har genomförts i syfte att säkerställa ett brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet.

En samlad satsning på kultur i områden med socioekonomiska utmaningar har genomförts. Satsningen kallas Äga rum och är uppdelad i Kreativa platser och Konst händer. Satsningen omfattar totalt 130 miljoner kronor 2016-2018 och syftar till fler kulturella mötesplatser och ökat kulturellt deltagande i gränslandet mellan kulturliv och civilsamhälle.

Vi socialdemokrater föreslår i vårt valmanifest att kultursamverkansmodellen stärks med 50 miljoner kronor per år.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden tillfört det fria kulturlivet 115 miljoner kronor per år. Stöden har höjts till enskilda konstnärer, fria grupper inom scenkonst, utställare och arrangörer, konsthallar, litteratur och kulturtidskrifter, konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer och annat inom det fria kulturlivet. Biblioteksersättningen har höjts två gånger En handlingsplan för bild- och formkonsten är beslutad. IV-ersättningen har stärkts. Scenkonstallianserna har förstärkts med 20 miljoner kronor per år. En konstnärspolitisk utredning har lämnat förslag om stärkta villkor för konstnärer och kulturskapare. En handlingsplan (Till det fria ordets försvar) mot hot och hat mot konstnärer, journalister och förtroendevalda har beslutats.

I Socialdemokraternas kulturpolitiska program föreslår vi på sikt en rad åtgärder. Professionella konstnärer har en nyckelroll i ett levande kulturliv, som skapare och förmedlare av kulturupplevelser.

Vi vill öka tryggheten för kulturarbetare, bland annat genom att utöka antalet platser i scenkonstallianserna och bredda alliansverksamheterna till fler områden.

Vi vill skapa fler arbetstillfällen för kulturskapare bland annat genom satsningar på kultur i arbetslivet och kultur i vård och omsorg samt genom att enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning konsekvent tillämpas.

Vi vill genom att stärka kultursamverkansmodellen med 50 miljoner kronor per år möjliggöra att man kan leva och verka som kulturskapare i hela landet.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

I en socialdemokratiskt ledda regeringens statsbudget 2018 utgjorde kulturen just 0,84 %! Det är den största satsningen någonsin och uppgick till 745 miljoner kronor.

---

Miljöpartiet

Niclas Malmberg

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

Utöka den statliga medfinansieringen till den regionala kulturen, för att säkerställa tillgång till kultur för alla, oavsett var i landet man bor. Miljöpartiet föreslår en förstärkning till kultursamverkansmodellen med 200 mkr.

Ska kulturskolan vara gratis?

Det är en fråga för kommunerna att själva avgöra. Från rikspolitiken vill vi inte ge något direktiv om avgiftsfri kulturskola. Att avgifterna inte är så höga att de utestänger barn och ungdomar från verksamheten, är däremot förstås generellt bra.

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Nej, inte politiska krav. Konstnärliga krav ställer de som arbetar med att göra urval av vilken konst som ska finansieras.

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Ja, det ska finnas avgiftsfria basutställningar.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Den viktigaste reformen är att stärka kultursamverkansmodellen. Därutöver har vi en lång rad stödformer som riktar sig till boende utanför storstäder. Att den offentligt finansierade kulturen i stor utsträckning inriktas på mindre orter och landsbygd är nödvändigt, då den kommersiellt finansierade kulturen väldigt ensidigt riktar sig till större städer.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

Ja.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

Med en grön kulturminister har vi nu den starkaste kulturbudgeten någonsin i Sverige, och arbetar vidare för att stärka den ytterligare.

---

Liberalerna

Christina Örnebjär

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

Kulturens frihet! Vi lever i en tid då det blivit allt vanligare att politiker vill styra och ställa med kulturen. Det finns de som tycker att ”stötande” konst inte ska få synas, och det finns de som vill att kulturens uppgift ska vara att stärka den nationella identiteten. Vi liberaler har en helt annan grundsyn. Kulturen ska utmana, den ska få oss att tänka fritt och stort!

Ska kulturskolan vara gratis?

Det ska vara upp till varje kommun att avgöra. I många kommuner är Liberalerna pådrivande för låga avgifter.

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Den ska ha hög konstnärlig kvalitet. Men politiken ska inte lägga sig i kulturens innehåll.

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Vi tycker det är bra med fri entré, men tycker att det ska vara upp till respektive museum att avgöra. I stället för ett tvång för vissa museer vill vi införa ett bidrag som ska vara tillgängligt för alla offentliga museer (även stads- och länsmuseeer) som vill införa fri entré.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Vi vill öka anslagen till kultursamverkansmodellen. Stödet till fri entré som vi beskriver ovan är också ett sätt att sprida kultur i landet (de statliga museerna finns ju nästan bara i Stockholm). Scener utanför stockholm ska kunna få ett tillfälligt uppdrag att vara nationalscen.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

Vi vill generellt underlätta för konstnärer genom att t ex se över skatteregler och socialförsäkringarna så de fungerar bättre för kulturskapare.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

Vi vill inte sätta en procentsiffra. Det är minst lika viktigt med en politik som gör det möjligt för kulturen att bredda sin finansiering genom goda villkor för kulturskapande (t ex goda villkor för kulturföretagande, skatteregler som gynnar sponsring, gåvor till och konsumtion av kultur samt trygga socialförsäkringar för kulturskapare).

---

Centern

Per Lodenius

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

Att sluta den kulturella klyftan mellan stad och land. Vi ser hur stora resurser lagts av regeringen på till exempel fri entré på statliga museum som främst är belägna i Stockholm samtidigt som de höjt momsen på biobiljetter som främst drabbar biografer på landsbygden och mindre orter. Vi vill istället att kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela landet. Då behöver bland annat de statliga kulturinstitutionerna sprida sin verksamhet mer i hela landet och skatten på biobiljetter behöver återställas.

Ska kulturskolan vara gratis?

Vi vill att kulturskolan ska bli tillgänglig för fler och att hänsyn tas till att alla barn inte har ekonomiskt resursstarka föräldrar. Kulturskolan är en kommunal verksamhet och då ska det också vara kommunerna som själva bestämmer hur de finansierar den.

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Nej, vi anser att konsten ska vara fri och politiken hålla armlängds avstånd.

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Vi tycker att museerna själva ska få avgöra om de vill ha fri entré eller om de vill prioritera annat. Vi vill däremot också fortsättningsvis att det ska vara fri entré för barn och ungdomar till de statliga museerna, som det var innan S-MP-regeringen lade stora resurser på fri entré för vuxna till de statliga museerna.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Vi vill att de statliga institutionerna ska sprida sin verksamhet mer över landet. Vi tycker bland annat att framträdande regionala scener, som exempelvis Dalhalla, skulle kunna vara reguljära spelplatser också för nationella institutioner som Kungliga Operan delar av året. Vi vill även inrätta ett nationellt kulturhuvudstadsår som skulle ge också mindre orter möjlighet att lyfta fram och visa sitt kulturliv. Kulturen behöver finnas nära och därför vill vi satsa mer på samlingslokaler i hela landet och inte bara i storstäders utanförskapsområden. Dessa samlingsplatser utgör ofta lokala scener som bland annat tar emot turnerade föreställningar. Vi vill också ge friare resurser till studieförbund som ofta är arrangörer av kulturevenemang över hela landet. Att barn och unga både får ta del av och själva skapa är centralt, därför värnar vi Skapande skola som ger dessa möjligheter tillsammans med professionella kulturskapare. Vi vill också ha en kommunal kulturskola som även framöver får skapa verksamhet som kan nå fler utifrån lokala förutsättningar.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

Ja. Vi vill att det ska finnas goda möjligheter att både ta del av och skapa kultur i hela landet. Bland annat våra förslag om nationellt kulturhuvudstadsår och att använda framstående regionala scener för de nationella institutionerna, ger större möjligheter för konstnärer utanför storstadsområdena. Vi arbetar även för bredband i hela landet vilket också har betydelse för möjligheten att verka som kulturskapare i hela landet. Vi vill också utreda avdragsrätt för förstahandsinköp för företag av konst, en generell åtgärd som kan stärka konstnärers möjlighet till försörjning i hela landet. Många kulturarbetare är också frilansare och egenföretagare. Inte minst på landsbygden är det den möjligheten som finns även om det är kultur och inte företagande som man är intresserad av. Vi vill därför underlätta för kulturskapare att ägna mer tid åt sitt skapande och mindre tid till administration. Vi vill också förbättra möjligheterna för företagare och frilansare att kunna ta del av socialförsäkringarna.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

Vi vill att alla människor oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsnedsättning får ta del av kultur och vara med och skapa. Hur stor del av statsbudgeten som läggs på kultur säger inte allt om hur prioriterad frågan är. Det handlar också om hur högt kulturen beskattas, där regeringens höjda skatt på biobiljetter är ett exempel. Det är också viktigt hur styrda anslagen är. Vi vill generellt ha mindre styrda anslag och den friheten är också betydelsefull för kulturen.

---

Kristdemokraterna

Roland Utbult

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

Att barn och ungdomar får tillgång till kulturella aktiviteter. Det gäller även de som lever i socioekonomiskt svaga familjer där vi vill göra särskilda insatser.

Ett viktigt verktyg är kultursamverkansmodellen där regioner/landsting ger ekonomiskt stöd till föreningar i samverkan med kommunerna.

Ska kulturskolan vara gratis?

Det är naturligtvis bra om den är gratis men det är kommunerna som avgör det. Som ett komplement föreslår vi kristdemokrater en Fritidspeng på 3.000 kronor som kan sökas av familjer med försörjningsstöd. Det gäller för barn i årskurs 4-9 och kan användas till terminsavgift i kulturskolan eller medlemsavgift till idrottsföreningen.

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Själva konsten som sådan ska vara fri från statlig påverkan.

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Vi säger nej till den reform som regeringen genomfört med fri entré till statliga museer, de flesta placerade i Stockholms innerstad. Vi vill istället stärka hela museiverksamheten runt om i landet.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Genom ökat stöd till bl.a. museerna runt om i landet och en förbättring av konstnärernas ekonomiska villkor. Vi satsar 25 miljoner kronor mer än regeringen på kultursamverkansmodellen.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

Ja, vi vill att alla kommuner följer MU-avtalet och att ersättningen inom MU-avtalet ses över. Vi vill också se över visningsersättningen.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

Kristdemokraterna har inte föreslagit någon höjning av statsbidraget till kultur. Svenskt kulturliv har under lång tid i alldeles för hög utsträckning präglats av det offentliga i både drift och finansiering. Det offentliga ska hålla sig på en armlängds avstånd och ha en understödjande roll och inte spela huvudrollen. Den privata sektorn bidrar till kulturlivet genom utbud och efterfrågan. Ett tydligt exempel är svensk musikindustri. Sverige har en blomstrande musikindustri helt enkelt därför att människor både i vårt eget och andra länder tycker att vi producerar bra musik. Civilsamhället är grundförutsättningen för det kulturella livet. Utan det engagemang, det intresse och den passion för de olika kulturella uttrycken som finns hos människor och föreningar skulle inga kulturbudgetar i världen hjälpa. Men det civila samhällets kulturaktörer är idag i alltför hög utsträckning helt beroende av offentlig finansiering. Kristdemokraterna anser att det behövs en bättre balans mellan de tre sektorerna.

---

Moderaterna

Olof Lavesson

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

Att kultur angår alla. Det är en fråga om både bildning och demokrati, och den viktigaste reformen blir därför att skapa ett samhälle där fler känner att de vill verka och kan utvecklas som konstnärer. En stor del av vårt fokus ligger på barn och ungas rätt till kultur, där vi prioriterar särskilt barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta miljöer. Just utanförskapet är en av Moderaternas allra viktigaste frågor att hantera och där är allas rätt till kultur en viktig del av det arbetet. Vi tycker även att förutsättningarna för att kulturskapare skall kunna leva på sin konst och fler skall kunna utveckla sin konst i hela Sverige är viktigt.

Ska kulturskolan vara gratis?

Kulturskolan är ett kommunalt ansvar och det står kommunerna fritt att bestämma om den ska vara avgiftsfri eller avgiftsbelagd. Moderaterna har motsatt sig förslaget om statliga pengar för att sänka avgifterna, då dessa inte har haft avsedd effekt.

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Nej, Moderaterna värnar principen om armlängds avstånd, vilket innebär att politiken sätter mål för den statliga kulturpolitiken, men inte är inne och recenserar samt genom undertoner styr kulturen genom olika signalvärden, dvs. att man inte ålägger institutioner en massa sidouppgifter.

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Det ska varje museum få bestämma om själv. Politiken ska skapa förutsättningar för museerna att nå ut till fler människor, men inte reglera biljettkassan. Dock vill vi fortsatt ha fritt inträde för alla barn och unga, vilket vi ser som en viktig bildnings- och utbildningsinsats.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Alliansregeringen införde den regionala kultursamverkansmodellen, med syftet att inflytandet över de statliga satsningarna på lokal och regional kultur ska föras närmare lokal nivå. Vi ser behovet av att fortsatt stärka modellen. Dessutom ser vi att den chockhöjning av biomomsen som regeringen införde, främst slår mot mindre biografer ute på landsbygden.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

En majoritet av de professionella kulturarbetarna är egna företagare. Vi behöver göra saker som att minska administrationen för egenföretagande, sänka skatter och utbilda fler konstnärer i företagande. Det handlar bland annat om att yrkesverksamma konstnärer erbjuds utbildning i grundläggande entreprenörskap, för att utveckla sitt företagande och kunna leva på sin konst. Konststuderande på våra högskolor och universitet bör på samma sätt uppmuntras att studera grundläggande företagsekonomi.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

Moderaternas ambition är att öka kulturbudgeten med hänsyn till andra prioriterade satsningar och utrymmet i offentliga finanser. Trots brinnande finanskris lyckades alliansregeringen att förstärka kulturbudgeten.

---

Sverigedemokraterna

Aron Emilsson

Vilken är den viktigaste kulturfrågan för ditt parti?

För oss är förmågan att återskapa sammanhållning viktigast, jämte att göra kulturlivet livskraftigt och tillgängligt för barn, unga, funktionsnedsatta och äldre.

I vår kulturbudget lägger vi stora satsningar på områden som vi tror stärker sammanhållningen i samhället. Därför genomför vi betydande satsningar på kulturarvets former.

Ska kulturskolan vara gratis?

Det är en kommunal fråga. Av sociala skäl och för möjligheten för många att gå i musik- och kulturskola bör avgiften inte vara högre än nödvändigt, men terminsavgiften är sällan en avgörande fråga. Vi anser att en utredning bör tillsättas för att se över vilka statliga bidrag som långsiktigt behövs till musik- och kulturskolan och hur den bidragsfördelningen ska se ut och administreras. Det finns goda skäl för statliga stöd till den kommunala musik- och kulturskolan där de behövs som mest och gör störst nytta. Det man kan konstatera av regeringens generella bidrag om 100 miljoner kronor är att stödet är lovvärt i sig och kan få positiva effekter. Ska det ges förutsättningar att få det måste det enligt oss preciseras och riktas rätt. Det bör t.ex. i första hand inte gå till att sänka avgifter, så som det stundtals uttryckts. Avgifterna är inte ett generellt problem för tillgängligheten. Ett statligt bidrag bör öronmärkas och riktas mot att komma till rätta med eftersatta områden genom punktinsatser, jämte att möjligen etablera ett basutbud i de kommuner som helt saknar kultur- och musikskola. Vissa kultur- och musikskolor saknar helt ändamålsenliga lokaler, andra har mycket bristfälliga lokaler. Ytterligare andra har svårigheter med instrumentinköp och instrumentförråd, utveckling och arbetsmiljö.

Ska statligt finansierad konst leva upp till särskilda krav?

Vi vill se en tydligare demokratisk förankring när det kommer till vilken konst staten ska finansiera. Det betyder att vi vill se ett starkare brukarperspektiv. Ska till exempel ett sjukhus köpa in ny konst skulle beslutet om vilken konst som ska köpas in kunna fattas genom en omröstning bland anställda som arbetar på sjukhuset. Ska ett nytt konstverk sättas upp i ett område, bör de som bor i området tillfrågas vid val av konstnärlig gestaltning. På sätt och vis kan detta tolkas som att statligt finansierad konst ska leva upp till ett särskilt krav, och det kravet är att skattebetalarna ska ha ett inflytande över den konst som finansieras med offentliga medel.

Ska inträden på statliga museer vara gratis?

Det är eftersträvansvärt, men måste vara upp till varje museum. Vi ställde oss inte bakom regeringens fri entré reform då regeringens satsning har ett tydligt storstadsfokus, och det är nödvändigtvis inte bästa användningen av medel för museernas behov. Sverigedemokraterna omprioriterar de medel som regeringen använder för fri entré till vissa statliga museer i storstäderna, till en satsning vi kallar Öppna museer, en satsning för museer i hela landet. Satsningen är en fond med syfte att tillgängliggöra museernas utställningar och arkiv. Fonden är ämnad att användas för att kunna delsubventionera införandet av fri entré, digitalisera eller synliggöra samlingar, utveckla kulturarvspedagogik eller för att marknadsföra och utveckla verksamheten.

Hur vill ditt parti bidra till att även boende utanför storstäder får ta del av olika kulturella uttryck?

Merparten av våra satsningar inom kulturområdet riktar sig till hela landet. Våra kulturarvssatsningar syftar till att stärka bevarandet av kulturarvet från norr till söder. Vi satsar även på kulturupplevelser för alla åldrar i hela landet, bland annat genom utökning av skapande skola till förskolan och skapande äldreomsorg. Utöver det är vi motståndare till regeringens momshöjning på biografer, en momshöjning som framförallt drabbat små biografer på landsbygden. Vårt fokus vid utformandet av kulturpolitiska förslag på riksnivå ska i hög utsträckning komma hela landet till del. Vi är hela Sveriges parti.

Vill ditt parti underlätta för konstnärer att arbeta även utanför landets tre största städer?

Vi vill underlätta för konstnärer att verka självständigt i hela landet. Vår utgångspunkt är att samtidskonsten i något högre mån än idag bör stå på egna ben, och vi tror att bland annat vår politik för egenföretagare och småföretag, kan underlätta för konstnärer att livnära sig på sin verksamhet. Även vårt förslag om kulturlotsar i hela landet skulle ha betydelse för kulturlivets och konstnärers förutsättningar att nå ut med sina verk.

Ska vi satsa mer än dagens 0,84 procent av statsbudgeten på kultur?

Vi fokuserar inte på att kulturpolitiken ska uppnå en viss andel av statsbudgeten, utan vi ställer olika behov och förslag mot varandra och gör våra prioriteringar utifrån detta. Vi lägger således medel utifrån behov, effektivitet och vår ideologiska utgångspunkt. Klart är att kulturpolitiken är ett viktigt område för Sverigedemokraterna och att vi har en stark budget för kulturutskottets beredningsområde.