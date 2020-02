Krönikör Svante Lidén om att vara ett par kronor ifrån att få uppleva sitt livs konsert

Jag har drabbats av en del trista motgångar på sistone. Jag tänker inte plåga er med detaljer. Men jag ska väl komma över dem, motgångarna alltså, den här gången också. Man brukar ju göra det.

Men det finns motgångar och motgångar - de man kommer över och de andra. Som den här:

Hade just ryckts upp från den relativa tryggheten i Sollefteå och omlokaliserats till Söderhamn. Kände inte en jävel. Morsan gav mig en ny cykel, en grön Brage, som nån slags tröst. Jag skulle just fylla 14 och cykeljäveln kändes som rena förnedringen. Min gamla pepitamönstrade hoj med röd limpa, som jag haft sedan jag var sju, var i alla fall en Crescent, en riktig cykel.

The Who, världsbandet var på Sverigeturné, och skulle spela på Östra berget, i Söderhamn.

Jag hade inte ens bott i stan en vecka.

Jag hojade upp till Berget med min löjliga Brage för att få se mina idoler.

Det var en lördag och The Who skulle gå upp på scenen klockan fyra på eftermiddagen. Extrabussar hade satts in från Bollnäs och Hudik. Bussbiljetterna kostade en femma.

Entrén till Berget var en tia. Jag hade sju och femti. Och kom inte in. Jag kände mig som en idiot.

Entrén till Berget var en tia.

Jag hade sju och femti. Och kom inte in. Jag kände mig som en idiot.

Så jag fick sitta i slänten utanför staketet. The Who, THE WHO!, spelade 30 meter ifrån mig. Det var en helt magisk konsert. Jag hade aldrig hört något liknande. Det hade nog inga andra i stan heller. För de hördes över hela Söderhamn. Och trummisen Keith Moon, mannen som var allt jag drömde om att få bli, misshandlade trumsetet som en besatt - men jag såg honom aldrig. Varken då eller senare.

Det gjorde dock Hempo Hildén, som senare blev en av mina bästa vänner (och en av världens bästa rocktrummisar). Han var lika gammal som jag, som nästan var 14, och spelade trummor i Why, ett Söderhamnsfenomen som många fortfarande pratar om så här över ett halvt sekel senare.

Hempos Why var ett av förbanden. Till The Who! Grabben hade inte ens fyllt 14!

Långt senare jämförde Hempo supergruppens besök på Berget som att ett UFO hade landat i stan.

Efter konserten stressade The Who vidare till Högbo Bruk utanför Sandviken, där de hade en ny spelning klockan åtta samma kväll.

Jag såg hur de sladdade iväg nerför grusbacken i sin vita Opel, men jag fattade förstås aldrig att det var dom.

Flera, om inte alla, som sen kom att bli mina polare i Söderhamn upplevde ett av sina unga livs största ögonblick den där dagen uppe på Berget.

En av dem, bluesmannen Per Åke Sköld, som alla kände som ”Påte", kommer jag att träffa för sista gången nästa vecka i Söderhamn - på hans begravning.

Svante Lidén