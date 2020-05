Krönikör Malena Hilding: "När det sista djuret av sin art utstöter sitt läte svarar ingen"

En gång fanns det däremot en katt som på egen hand (kanske) utrotade en hel fågelart. Den gick iland på en ö utanför Nya Zeeland tillsammans med sin husse fyrvaktaren, och åt upp varenda liten rultig pippi vid namn Lyalls klippsmyg och det var det. Fågeln var på kort tid puts väck från jordens yta.

For ever and a day. För alltid.

Kanske har ni inte hört ett radioprogram i P1 som heter Borta för alltid. Bara den rubriken fick mig att titta i kors och undra om det vore värt att utsätta sig för detta? Men. Det är som att säga ”titta inte, det är jättehemskt” till någon och någon bara måste kika mellan fingrarna just därför.

Så jag lyssnade förstås och fick ett begär efter mer. Det är nog den sorgligaste programserie jag hört.

Människan är verkligen extremt effektiv på snabb utrotning av andra arter.

”Var för omtänksam – blev utrotad” handlar om Stellers sjöko, ett kärleksfullt djur som upptäcktes 1741 av människan och var utrotad tjugo år senare. Det berättas att sjökon beskrevs av sina upptäckare som en vänlig och empatisk jätte på nio meter, sävlig och orädd för människor.

Så den blev lemlästad och uppäten levande. Och sen fanns plötsligt inga fler.

Borta för alltid. Korta program, bara tio minuter. Tio genialiska, ilskna minuter. Vidden av människans idioti och okunskap hinner liksom sjunka in. Hejdå, ekosystem.

Efteråt blir det alldeles tomt i luftrummet hemma hos mig.

Eller tio minuter om en liten brun, oansenlig och ful groda som födde nya smågrodor genom att kräkas upp dem. Först fanns de i lugn och ro i miljontals år. Sen upptäckte människan grodan och minsann, efter tio år var den lilla varelsen också borta för alltid. (Den är förstås inte ful. Men det är svårt att samla in pengar och få sympati för en liten ful groda när det finns söta pandor.)

Det är ändå vårt fel. Alltihop är vårt omoraliska fel.

Det här är en eftertänksam tid. Att sitta hemma i stugan och tänka är inget större besvär.

Så jag tänker starkt på mannen som nyss lät ledsen i radion. När han förstod att han såg den allra sista ensamma fågeln av sin art flyga sin väg, blev allt outsägligt, obeskrivligt sorgligt.

När det sista djuret av sin art utstöter sitt läte svarar ingen. Det är tyst som i rymden.

Femåringen som blev urförbannad när vi skulle äta döda kräftor förra sommaren, hade i alla fall en moral han stod upp för. Berätta inte om sjökorna förrän han är stor nog, det säger jag.

När karma nafsar oss i svansarna är det hög tid för bot och bättring.

Att tänka på så länge svalorna susar om öronen.

Malena Hilding