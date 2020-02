Krönikör Eva Björk: "Tacka vet jag stiff upper lip"

Dottern fnös, himlade med ögonen och försvann därefter ut ur köket. Frågan hade sin relevans, så även svaret. Den föregående kvällen hade tösen på eget bevåg torkat köksgolvet, dock ej på det rätta sättet, det vill säga mitt. Detta anmärkningsvärda tilltag måste givetvis kommenteras, inte bara kvällen det hände utan också påföljande morgon, därav dotterns fråga.

Efter hennes sorti funderade jag över nyårslöften, både sådana man avgett fast man borde ha låtit bli men också motsatsen – sådana man inte kommit på tanken att avge fast man kanske skulle ha gjort det. Ett löfte som tillhör den senare kategorin skulle kunna vara att tänka innan man talar. Det borde fler än jag fundera över – use your brain and you will be surprised, nej, jag nämner inga namn.

Klassikern att sluta röka är meningslös i mitt fall och att lova att inte börja tycks mig väl simpelt. Men att lova sig själv (och omgivningen) att inte nödvändigtvis genast säga det som för stunden runnit upp i medvetandet kanske vore en bättre idé. Spontanitet är i min värld en mycket överskattad egenskap och så långt ifrån mitt personliga ideal man rimligtvis kan komma.

Frasen ”jag är så spontan” används inte så sällan som argument för att oförblommerat kunna kasta ogenomtänkta obehagligheter i ansiktet på folk, tätt följt i popularitet av ”jag säger bara som det är” eller, ännu torftigare, ”jag är bara rak och ärlig”.

Jaså, minsann. Själv tränar jag idogt för att komma i Downton Abbey-klass. Tacka vet jag stiff upper lip, alltså konsten att möta allsköns motigheter och uppförsbackar med stoicism och bibehållen fattning. Stil! Motsatsen till detta kanske egentligen inte är spontanitet utan impulsivitet.

Jag lämnar de yviga funderingarna kring nyårslöften en stund och ägnar mig istället åt det som inte är ett löfte men väl en nyårsidé, nämligen att läsa ett band per månad av mina tolv Selma Lagerlöf-volymer i ljusbrunt kalvskinn med guldtryck. I likhet med många andra har jag under senare år blivit en hängiven ljudbokslyssnare via en behändig app. Därför var det lite av en återupptäckt att hålla den första Lagerlöf i handen. Och vilken känsla! Sidenmjukt skinn och vackra utsmyckningar. Längst uppe till höger ser man författarens namnteckning, också i guld förstås. En intressant sådan, nätt och sirlig, regelbundet lutande åt höger. Inga överdrifter, men en överraskande djup krok på det avslutande f-et och över detta en punkt. En kreativ och lekfull utsvävning som balanserar det återhållna, lite som stiff upper lip och spontanitet i koncentrerad form.

Eva Björk