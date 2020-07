Krönikör Eva Björk: Naturen fordrar ingen beundran

Trots att avgrunden har öppnats både när och fjärran finns det ändå tackolov sida vid sida en pågående normalitet som naturen består oss med. Naturen är en pålitlig bundsförvant. Den sköter sig och sitt utan att snegla på några siffror.

Vår gård har just nu blivit en tummelplats för allehanda baby-fåglar, ja, de är visserligen små men de klarar lätt att föra ett förfärligt oväsen. De pip-skriker, flaxar osammanhängande och beter sig allmänt hysteriskt.

Mitt tränade öga ser att allt egentligen handlar om mariekex. Finns det något som inte blir en aning bättre med mariekex?

Nä, just det. Jag rafsar ihop de kex som skafferiet för tillfället erbjuder, bryter dem i småbitar och kastar dem mitt i den skränande lilla hop som ej förfäras, ej heller låter sig lugnas.

Av någon anledning börjar jag tänka på franska revolutionen och den aningslösa drottningen Marie Antoinette. Hon påstås ha föreslagit att den hungrande och desperata befolkningen borde äta kakor om övriga livsmedel ej stod till buds. Detta utövade ingen lugnande effekt, lika lite som mariekexen gjorde det i fågelskocken.

Bortsett från dessa outtröttliga fridstörare är det lugnt i trädgården. Det betyder inte att inget händer där, tvärtom. Olika sensationer har avlöst varann, vad sägs om exempelvis lövsprickning, fruktträdsblom, framväxandet av chili, gräslök, kål, citrongurka och för första gången en majskolv, se där. Oj, jag glömde fänkålen, hur kunde jag?

Förutom all annan glädje trädgården ger är den välsignat fri från krav på att man ska ropa ack och oh. Har ni tänkt på det, att hos vissa människor känner man ett outtalat men tydligt krav på att utbrista i ack och oh efter varje visad exklusivitet eller nyanskaffelse? (Ett hänfört och beundrande ansiktsuttryck ingår). Allt är extra, ovanligt och nödgat att beundra i alla tonarter. Alltid finns det nån liten twist som gör att maten, inredningen, resan, släktförhållandena, födelseorten, you name it, skiljer sig från det som är mer vanligt förekommande. Upplysningarna om dessa twister åtföljs av ett sublimt men tydligt uppfordrande ögonkast. Tröttsamt.

Naturen fordrar inget av detta, även om den fullkomligt översållas av sådant som man verkligen skulle kunna brista ut i ovationer inför. Men den dag då pandemiläget stillats så vi kan slappna av mer och lätta på de nödvändiga restriktionerna, framför allt distanseringen, ska jag opåkallat, frivilligt och med glädje ropa såväl ack som oh, det svär jag på.

Eva Björk