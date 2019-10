Krönikör Eva Björk: "Att omgärdas av vänlighet är fullt i klass med en bal på slottet"

Vissa människor är som sköna, värmande filtar. Genom sin blotta närvaro försätter de en i ett underbart tillstånd av avslappning, välbehag och välmående – det kan räcka med att höra deras vänliga röster i telefonen för att hamna i denna behagliga form av trans. Andra har effekter som mer liknar våtvärmande omslag. Det kan nog också ha sin poäng, men om jag får välja dras jag otvivelaktigt mot den första kategorin.

Denna höst har jag uppmärksammat att både radio och tv har sänt program som velat öka allmänhetens kunskap om psykisk hälsa och ohälsa och hur hjärnan fungerar i olika sammanhang. Tack och lov att det finns både sunt förnuft och vetenskap att ta till när man behöver hjälp på traven och ens huskurer och vanliga knep inte räcker.

”Det är synd om människorna” utbrister Agnes, guden Indras dotter, som i August Strindbergs ”Ett drömspel” kommer ner till jorden för att uppleva människornas livsvillkor. Detta verk utgavs 1902, ganska längesen, men det har väl varit synd om människorna ännu mycket längre än så. Hoten är konstanta men farorna växlar, skulle man kanske kunna säga.

Få av oss människor löper risken att bli offer för rovdjur, åtminstone i vårt land, men naturkatastrofer och personliga sådana kan inträffa, och gör det också. Vänlighet kan väl inte ställa allt tillrätta när man drabbats av en sådan, men inte skadar det heller. Tvärtom.

Under dagar av modlöshet, med eller utan någon direkt anledning, är det svårt att överskatta betydelsen av just vänlighet. Promenader i all ära – de tycks ju vara positiva vid livets alla tillfällen oavsett hur man mår eller har det – men att omges av vänlighet i någon form, särskilt när man behöver det lite extra är alldeles, alldeles underbart, fullt i klass med en bal på slottet.

Vänlighet behöver inte innebära fysisk kontakt, vilket är mycket befriande. Var det på sjuttiotalet som folk prompt skulle börja omfamna varandra när man möttes eller tog farväl? Det spelade ingen roll hur länge man känt varann, om man över huvud taget gjorde det. Om man inte deltog i detta förmodades man vara en tråkig typ. ”Man” betyder ”jag” i detta fall, och förmodan var troligen helt korrekt dessutom. Detta till trots framhärdar jag min och andras rätt att hälsa med ett hederligt handslag eller ett leende.

För sjuttiotre år sedan instiftade Läkarmissionens grundare Harry Lindquist ”Vänliga veckan”, och 1960 lanserades en slogan, ”Vänlighet vinner”. Den avsågs vara en reaktion mot ett alltmer stressat och otrevligt samhällsklimat. Intet nytt under solen. Visste ni att varje års Vänliga vecka har ett tema? Årets är ”Vänlighet mot dig själv”. Jamen, det låter väl inte så tokigt?

Eva Björk