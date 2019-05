Krönikör Eva Björk: Om virkning och vett att lägga av

I vår stad finns en riktig pärla – en mycket fin bokhandel som jag ofta besöker. Även om jag inte har något direkt ärende slinker jag ändå gärna in för att uppleva närvaron i rummet, närvaron av den tidlösa känsla som kommer sig av blandningen av gammalt och nytt, klassiskt och modernt, roliga häften med vackra klistermärken, kort i alla former, pennor… you name it.

Något som är svårt att missa är alla volymer som handlar om mat. Det är grön mat, långsam mat, okinordisk mat och mat med ostron, mat som tarmfloran gillar, som grannarna och den rådande världsordningen gillar... nej, jag skojar förstås. Musikskadad som jag är börjar jag som av en händelse gnola på Ulf Peder Olrogs slitstarka slagdänga ”allting går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt”. Texten lär ha kommit till på grund av Olrogs indignation över skrupelfria herrar som på fyrtiotalet sålde gröt kokad på vassla och sågspån till intet ont anande konsumenter.

Jag nämnde visst något om virkning i den förra krönikan och det kan inte hjälpas, nu tar jag upp den tråden igen. Jag fick nämligen syn på en titel jag föll handlöst för, nämligen "Virkade vänner. Femtio hundar (att virka)."

Innehållet visade sig vara precis lika charmigt som titeln antydde. Femtio rara vovvar med virkbeskrivning och allt. Vad som dock slutligen fick mig att öppna plånboken var ”Virka dig lugn. Tjugo projekt för avkoppling.” Heureka! Äntligen hemma! Här har man gått och funderat över den slutgiltiga lösningen på alla upptänkliga problem och så fanns den hela tiden på hyllan i bokhandeln. Tror någon att jag raljerar? Inget kunde vara mer felaktigt.

Undrar om jag kan smygfotografera en virkboksida med uppmaningen ”Man måste ha vett att inse när det är dags att lägga av, och då göra det prompt och fermt!”

I den vackra boken med sina milda illustrationer beskriver författaren hur vi kan ta oss igenom perioder av ”stress, oro, ilska och brist på tillit” under hennes vakande öga. Inte behöver man vara nåt proffs heller, försäkrar hon. Även synnerligen mediokra kunskaper räcker för att i lugn och ro förfärdiga en vänskapspläd, en dokumentportfölj, vågornas schal eller varför inte ett gäng antistressbollar? Är man riktigt flitig (eller riktigt stressad och ilsken) kanske man kan få ihop till ett helt bollhav att hälla ut under flygeln, eller varför inte skicka till Dramaten? Det verkar vara ett ställe där man skulle kunna ha glädje av sådana, eller vad tror ni? Man kunde, vid närmare eftertanke, också slänga med ett par vänskaps- och tillitsplädar också. När man nu ändå håller på.

Att ”hålla på” är något man kan göra på nyss nämnda teater, med både ett som annat vad jag förstår. Undrar om jag kan smygfotografera en virkboksida med uppmaningen ”Man måste ha vett att inse när det är dags att lägga av, och då göra det prompt och fermt!” Om jag lyckas kanske det går att smyga ner en kopia i bollhavsförsändelsen.

Eva Björk