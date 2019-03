Krönikör Eva Björk: "Man ska inte räkna ut gumman Tö"

Att googla, det är det nya istället för att virka, eller nåt annat man gjort förr men övergett för just Google. Själv var jag i unga år ingen vidare virkerska, men däremot en fanatisk läsare av lexikon. Än idag tycker jag det ser rekorderligt och bildat ut med en halvmeter Nordisk Familjebok från 1889 i teakhyllan. Under ett anfall av städiver för några år sedan skänkte jag familjens skrymmande samling av uppslagsverk till motvilliga second hand-inlämningar, något båda parter ögonblickligen ångrade.

Det är roligt att hålla i en levande bok, studera dess framsida, öppna den andaktsfullt för att sedan bläddra, förstrött eller intensivt. Google har fyllt trettio år i dagarna, vilket kanske inte är så imponerande om man jämför med Dödahavsrullarna. Jämförelser har dock sällan inneburit någon vidare succé, fast det gäller kanske mest människor emellan. För övrigt anses ju inte hög ålder borga för vare sig visdom, ökat värde eller ens skönhet, vilket är lätt konstaterat efter en blick i spegeln.

Jag lämnar detta därhän och tänker att det är underhållande att googla, ja, nästan beroendeframkallande. Utan att man förstått hur det kom sig slutar det hela med att tiden har runnit iväg medan man har fördjupat sig i kål. Vem fascineras inte av begrepp som eukaryoter, trikolpater och det stiliga Brassica oleracea? På vägen dit har man passerat akvarellteknikens spridning i Sverige, hotell och sevärdheter i Dalsland samt ismannen Ötzi med sin osannolika arvsmassa.

Förresten har jag tack vare Google lärt mig att den 22 mars är det tidigaste datum då påskdagen kan infalla. Detta har inte hänt sedan 1818 och kommer ej heller att inträffa igen förrän 2285. Hur säger man det förresten, säger man tvåtusentvåhundraåttiofem eller tjugotvåhundraåttiofem? Ganska liten anledning att grubbla över det, tidevarv komma, tidevarv försvinna och man kommer inte att vara representerad varken förr eller senare vid dessa påskdagar.

Jag är tacksam över att det inte är påskhelg i skrivande stund. Kung Bore och gumman Tö utkämpar en vildsint kamp utanför mitt fönster, just nu är det fördel kungen, med isande vindar och snö både på längden och tvären. Erfarenheten lär dock att man inte ska räkna ut gumman Tö. I mina fjolårsanteckningar ser jag att jag noterat mängder av snö och rejäl kyla i mars, och även innevarande år gör sitt bästa för sakens skull, men hur fort töade inte alltsammans bort förra året, trots att vi trodde vi skulle behöva skotta till framåt midsommar?

Påsken är i mitt tycke en vårhögtid som ska hälsas med spirande grönska och försiktiga små lökväxter. Världen liksom föds på nytt. Kan inte det få vara en av de få saker vi kan vara överens om?

Eva Björk