Krönika: Visa vid allergitid

Och snuvan den rinner och det är bara att snyta, snyta, snyta. När det sedan börjar klia i ögonen vet man att det är ingen idé att klia tillbaka. Då blir det bara värre. De ljusblå bönar och ber. ”Snälla, snälla. Klia oss lite grand bara. Vi lovar att bli snälla sedan.”

Ungefär som en gullig ullig mogwai som förvandlas i massor av illvilliga gremlins i den där filmen från 80-talet.

Men man vet att det bara är argan list. Ungefär som en gullig ullig mogwai som förvandlas i massor av illvilliga gremlins i den där filmen från 80-talet. Men givetvis kan man inte hålla händerna i styr, utan fingrarna far upp och gnuggar, gnuggar, gnuggar. Och självklart kliar, kliar, kliar det bara än värre efteråt.

Jag läser på den allvetande webben att ungefär 20 procent av Sveriges befolkning är lider av pollenallergi. Där förklaras att det rör sig om pyttesmå ämnen som vi andas in och som retar igång kroppens immunförsvar något så förskräckligt. Och så frigörs ett ämne i kroppen som heter histamin och så är hela härligheten igång. Man kan vara känslig mot olika sorters pollen. Om man lyckats pricka in överkänslighet mot flera olika sorters träd- och gräspollen kan man hosta, fräsa och nysa hela sommaren lång. Från björk via gräs till gråbo.

Så man stoppar i sig piller, pyschar näsan full med nässpray och försöker pricka rätt med ögondropparna.

Så man stoppar i sig piller, pyschar näsan full med nässpray och försöker pricka rätt med ögondropparna. Det tycks som att nya fantastiska undermedel ständigt är på väg att introduceras på marknaden.

Kommen så långt i den här krönikan har den uppmärksamme läsaren naturligtvis konstaterat att jag har återanvänt texten ovan från en krönika som publicerades i lokaldraken 2009. Slutklämmen den gången var att det redan då, för tio år sedan, pratades om ett allergivaccin, och att det hade man gjort sedan början av 00-talet. Haken var bara att vaccinet inte var godkänt att användas i Sverige än. Men det är det tydligen nu!

För den som är allergisk mot till exempel björk och gräs sker vaccinationen med injektioner. Man får en spruta alltså. Eller, flera stycken för att vara mer precis. På en pollensajt läser jag att det först är en uppdoseringsfas, där man under två till fyra månader tar en spruta i veckan. Sedan följer underhållsfasen med injektioner var sjätte till åttonde vecka. Och så håller man på. I tre år! Med grundläggande kunskaper i matematik räknar vi snabbt ut att det rör sig om drygt 40 sprutor, innan en snörveltomte kan titta på en ljuvlig grönskas rika dräkt, utan att klia ögonen och snyta lilla näsan.

Så vi som inte är så förtjusta i sprutor nynnar vidare på Bengt Sändhs visa: "Nu är den förbannade sommar'n här, en obeskrivlig plåga".