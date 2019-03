Krönika: Vem hinner laga hålet i hinken?

När jag var en tvärhand hög, och de flesta inte behärskade engelska, hade vi en rörradio. Oftast var det sjörapport, morgonandakt eller nyheter från TT, mer sällan populärmusik. Men då och då presenterade Pekka Langer Det ska vi fira med Konvaljens avsked och When I'm 64, samt allt däremellan. Ibland sjöng Harry Brandelius om Gamla Nordsjön, och ibland var det Harry Belafonte som hade ett hål i en hink. "There's a hole in my Bucket" klagade Belafonte för sin sångpartner Odetta.

Numera, då jag hör ordet "bucket-list", alltså saker att hinna innan man dör, minns jag låten. "There's a hole in my bucket" har inget med bucket-listan att göra, men jag ser sammanhanget tydligt: det man hade hoppats kunna göra blir inte gjort, eftersom man först 'måste' göra annat.

Det där annat, som vi tycks prioritera, finns ofta på en "to-do-list". En kollega säger att vi skapar dessa att-göra-listor eftersom vi tror vi är odödliga. Först när vi inser att tiden börjar rinna ut prioriterar vi det vi verkligen vill. Vi trodde båda att en del av syftet med bucket-listan också är att vi alla vill drömma.

Längtan kan förvisso vara större än att faktiskt genomföra eller få. Så, att-göra-listan är kanske en förutsättning för att vi ska tillåta oss att njuta? Eller vill vi bara ha något att skylla på när drömmarna inte slår in?

Men, plötsligt händer det. En av mina bucket-list-punkter var länge att besöka Maria Westerberg, Värmlandskonstnären som blivit välkänd som Vildhjärta. Tillsammans med en syster livet givit mig (vi är inte syskon, men hon är min allrakäraste syster) for jag för ett par år sedan äntligen till Brunskog och tillbringade en halv dag i Vildhjärtas värld. Magiskt och makalöst. Hon skapar – och filosoferar. Nyligen läste jag en krönika där hon tycker att i stället för en ”bucket-list” ska vi ha en ”fuck-it-list”, där vi hyllar sådant vi låter bli att göra.

För mig föll saker på plats, med en sådan lista blir det kanske möjligt att nå bucket-listans botten. Vissa saker vill jag verkligen hinna göra, men när de hamnar längst ner, tycks det som att det finns ett hål i min hink. Drömmarna rinner omärkligt ut där, medan jag har fullt upp med att laga hålen i hinken, liksom. Kanske är detta vad John Lennon menade, då han sa att livet är det som pågår medan vi är upptagna med annat. Som att göra listor, till exempel.

Fotnot: Ordet bucket-list kommer från det drastiska engelska uttrycket "kick the bucket" (att sparka bort hinken) alltså att begå självmord. Fast, säkert tänker fler på filmen med Jack Nicholson och Morgan Freeman. (Har inte sett den, men jo, den finns på min bucket-list.)