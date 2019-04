Krönika: Sluta att skaffa barn

En affärsman från Mumbai i Indien, Raphael Samuel, har blivit otroligt uppmärksammad under de senaste månaderna för att han påstår sig vilja stämma sina föräldrar – för att ha blivit född. Anledningen, säger han, är att det är fel att föda barn till världen eftersom de sedan måste genomgå ett livslångt lidande.

På sin facebooksida Nihilanand delar Raphael Samuel videos, bilder och citat om sin syn på livet och människor. Han visar sig aldrig på bild utan ett lösskägg.

Varför ska jag lida? Varför måste jag sitta fast i trafiken? Varför måste jag arbeta? Varför måste jag möta krig? Varför måste jag känna smärta eller depression? Varför skulle jag behöva göra någonting när jag inte vill? Många frågor. Ett svar: Någon fick dig för deras "njutning".

Så står det på ett foto av honom och det går ju att ana av frågorna att allt det här görs med glimten i ögat. Även hans föräldrar verkar ta det med en stor dos humor – trots att det är dem han vill stämma.

Hans mamma har sagt i en intervju att hon beundrar hans dumdristighet i att vilja möta sina föräldrar i en rättssal med tanke på att de båda är advokater och att om "Raphael could come up with a rational explanation as to how we could have sought his consent to be born, I will accept my fault."

Raphael Samuels syn på liv och födelse grundar sig i filosofin antinatalism, som menar att livet är så fullt av lidande att människor omedelbart borde sluta att föröka sig.

I veckan publicerade Dagens Nyheter en artikel om att det bästa en individ kan göra för att försöka rädda klimatet är att föda färre barn. Det ska även vara med klimatet i åtanke som Raphael Samuel inledde sitt projekt.

Det här är ett väldigt känsligt ämne att försöka diskutera. Att ge sig på människans reproduktion kan tyckas vara att ge sig på det mest fundamentala vi har (eller är).

Mot slutet av 1700-talet skrev nationalekonomen Thomas Malthus en bok där han presenterade en teori om att, oreglerad, skulle befolkningen växa sig större än tillgången på livsmedel. Hans slutsats var därför att det var avgörande med födelsekontroll för den ekonomiska tillväxten och välståndet. Kontrollen handlade om sena giftermål och sexuell återhållsamhet.

Något som står klart är att inga av dessa uppmaningar till befolkningskontroll verkar ha bitit på mig: jag väntar mitt första barn i slutet av maj, och kan bara hoppas att hen inte stämmer mig i framtiden.