Krönika: Pax mig sitta på en öde ö och svälta inför tv-kameror – därför sökte jag till Robinson

Vän av ordning borde nu ställa sig frågan: hur kom du på den här briljanta idén, Elin?Varför i hela friden vill jag sitta på en öde ö i flera veckor, leva på palmhjärta och vatten i ett klimat som jag normalt sett aldrig skulle söka mig till? Ja du. Säg det. Egentligen vet jag inte riktigt själv hur jag ens kan komma på tanken.

Men det är något visst med Robinson. Även om hajpen kring det en gång så kontroversiella programmet sedan länge har lagt sig, så var det ändå något banbrytande inom realitygenren där i slutet på 90-talet. De tidiga vinnarna fick någon slags evig hjältestatus hos många. Kanske framför allt den allra första, polisen Martin Melin, som blev den som lade vantarna på Robinsonstatyetten efter flera veckor på ön Tengah.

Det var redan från starten ett äventyr för de hårda, tuffa och målmedvetna. Och även för de smått galna, kanske vissa vill hävda. Och jag kan hålla med om att det på vissa sätt är själva definitionen av galet. Att svälta frivilligt är inte friskt någonstans. Men äventyret lockar, utmaningen för huvudet och kroppen. Skulle jag klara av det? Jag har ingen aning. Och jag kommer ju inte direkt sätta mig på en stenig skärgårdsö för mig själv i sommar för att testa heller, den disciplinen har jag inte. Ska det vara så får det banne mig vara på riktigt. På ett ställe där man inte kan dra ett mess till en kompis och be om skjuts in till stan igen när man blir lite hungrig eller inte kan sova på marken under den bara himlen.

Men ska jag vara helt ärlig så finns det en annan starkt bidragande orsak också: jag tycker det skulle vara rätt coolt att säga att jag har varit med i Robinson. Att synas i tv, att bli lite kändis. Och av alla dokusåpor som finns så är det nästan bara Robinson jag tycker att jag platsar i. Jag är för gammal och tjock för Paradise hotel, för barnlös för Ensam mamma söker och för djurfri för Bonde söker fru. Eller ja, jag kan ju alltid försöka bli ihop med en bonde. Men det är inte riktigt min grej att vara en av flera tjejer som svärmar runt samma kille. Så jag struntar i det.

Och tyvärr, det blev nog inte Robinson heller. Av någon konstig anledning har produktionsbolaget inte hört av sig. Jag får väl fortsätta att drömma mig bort till en vit sandstrand med turkost vatten, palmer och varma vindar. Och till ständig hunger, kliande insektsbett och stekta tusenfotingar till lunch.

Lockande – eller hur?