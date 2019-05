Krönika: Om vardagens mysterier – och fullkomligt logiska förklaringar

Jag har inte heller riktigt listat ut fenomenet influencers. Det tycks handla om unga människor som knäpper kort på sig själva, sin senaste kaffe latte samt pladdrar i poddar om sig själva och sin senaste kaffe latte (eller snedfylla). Internet berättar att det handlar om "personer som uttalar sig i sociala medier och andra kanaler för att påverka attityder och handlingar hos läsare och följare med samma intressen".

Tänk om man skulle bli en influencer, man verkar ju tjäna rätt bra på det.

Men samtidigt som det känns som en främmande företeelse, kan jag inte låta bli att lockas av tanken. Tänk om man skulle bli en influencer, man verkar ju tjäna rätt bra på det. Men å andra sidan, man ska väl influera om sånt man känner till, och jag vet inte hur stor målgruppen är för 70-talsrock, urtvättade t-shirtar och engelska mysdeckare.

När jag var barn hittade jag ofta på mina egna små förklaringar på livets mysterier. Som liten parvel satt jag ibland på köksbänken, bredvid transistorradion. Ur den strömmade på något underligt vis både Ring så spelar vi, Svensktoppen och Melodikrysset. Det hände att det knastrade och fräste. Då vred mamma på en ratt och så blev det musik igen. I bland hjälpte det emellertid inte hur mycket hon vred på ratten. Då plockade hon istället ut batterierna och köpte nya. Sedan lät Tellemar, Finell och Haslum som de skulle igen.

Slutsats: musiken och pratet finns lagrade i batterierna, och när de är tomma får man köpa nya som är laddade med mer prat och musik.

Man säger bara "one, two, three, four", sedan slår man an strängarna och så uppstår oslagbart svängig rock'n'roll.

Hur det egentligen går till att spela gitarr, var en annan gåta. När teve visade en Elvis-film fick jag svaret. Hur enkelt som helst. Man säger bara "one, two, three, four", sedan slår man an strängarna och så uppstår oslagbart svängig rock'n'roll. (Den teorin sprack sedan, när jag fick en leksaksgitarr i julklapp.)

När jag blev lite äldre var det andra mysterier som fascinerade. Hur kan Kiss-basisten Gene Simmons ha så lång tunga och hur går det till när han spottar blod, sjunger Abba verkligen "Hooki-nanni-sister" i låten Mamma Mia, och hur känns det egentligen när man är full. (Så småningom har jag fått svar på alla de funderingarna.)

Trots en hyfsad allmänbildning och obegränsad tillgång till Wikipedia, finns det fortfarande mycket här i världen som jag inte begriper. Jag undrar hur mitt fyraåriga jag skulle ha förklarat den där evinnerliga pipandet från mikrovågsugnen till exempel.