Krönika: Om "knoppar som brister" och flytthjälp

Visst – det där med tvåsamhet, ”knoppar som brister”, ”tjo och tjim” och ”nyponkvistar i motljus” (nu för tiden kan barn läsa i så unga år att jag försöker göra mig tydlig med lite omskrivningar ... jag talar alltså om ”skepp som mötas i natten”, ”ett stånkande ånglok som lämnar stationen i Innsbruck och dunkar igenom Brennerpasset för att sen – det här har ni väntat på – köra in i en tunnel, där en bergsget satt sig på rälsen så tåget måste backa ut igen, ta ny fart och köra in igen osv osv”, ”en pianofröken som står och hänger sirlig tvätt och en elev som knappt är torr bakom öronen smyger i diket – tänk er att detta är ur en italiensk film och att ett lite vrickat dragspel drillar F-Ö-R-F-Ö-R-I-S-K-T – när ett par av pianofrökens småbyxor glider ur tvättkorgen mitt framför näsan på ynglingen som nu får något desperat i blicken”, ”en flamingo byter ben att stå på samtidigt som en daggdroppe faller över en skir liljas blad och plötsligt uppdagas en kycklingätande parkeringsvakt komma gående, en smörig serenad av Richard Clayderman ackompanjerar hela härligheten, de flottiga fingrarna blänker...” jaja ni fattar – jag kan ju inte vara så rakt på sak att jag skriver ”fjässa” för så på tårna tror jag ändå dagens ungdom är att dom skulle förstå att det jag försöker linda in lite är att jag menar.., öh...”sparva” och då är det risk att chefredaktören tar mig i örat) kan väl ha sina poänger också, men det finns en nästan förförisk charm att styra över Netflix, HBO och andra streamingtjänster helt efter eget huvud.

Likaså över vad som ska lyssnas på, ätas eller när – faktiskt överhuvudtaget OM – tomtarna ska tas ner före påsk eller inte.

Listan kan göras lång.

Dock: när man möblerat om där hemma och för nionde gången helt på egen hand balanserat sängar, soffor, skrivbord och jordglobar med dricka tvärs igenom huset, uppför svängda trappor och genom trånga hallar kan man faktiskt överväga att ge upp ensamrätten till Netflix-inloggningen.

Vem lanserar en dejtapp som Tinder för såna som bara vill ha lite bärhjälp?

Jag skulle swajpa höger på allt utom kassaskåp, piano och cementblandare.

När jag vinglande på tre ovanpå varandra ställda utemöbler för att langa en sänggavel upp över det balkongräcke där jag också skulle vara den som tog emot sagda gavel var jag faktiskt redo att offra rätten att lägga månadens sista pengar på Richard Hawley-vinyler istället för vettig mat.

