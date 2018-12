Krönika: Gör inte som jag – och kör bil med stressen som sällskap

Stressad över nattens intrång och medveten om att väckarklockan skulle ringa vid 05.30 dagen därpå körde jag fortare än vad jag borde ha gjort.

Jag hade tagit körkort knappt ett år tidigare bland snödrivor och isfläckar och var väl medveten om hur lynnigt vinterväglag kan vara. Ändå lät jag stressen styra mig i trafiken.

Ledig från mitt vikariat inom äldreomsorgen hade jag ägnat helgen åt att provjobba som skiduthyrare i fjällen. Trycket var hårt den söndagen och vi stängde shoppen sent. Därefter var det bara att sätta sig i den gamla Audin och fara hemåt.

Ju närmare jag kom min slutdestination, desto mer längtade jag efter att komma hem.

Någon gång efter att jag passerat Furudal ökade jag farten i hopp om att bilen skulle ta mig hem fortare. Men det gjorde den inte. Faktum var att bilen nästan inte tog mig hem över huvud taget.

Jag hade Flo Ridas partylåt Wild Ones på högsta volym. Med ett lyckligt leende på läpparna var jag på väg hem efter en riktigt bra helg. I refrängen sjöng SIA: "Hey I heard you were a wild one" – och jag sjöng med.

Plötsligt for jag okontrollerat ner för den branta nedförsbacken och närmade mig inget mindre än en tvär kurva.

Bilen sladdade fram de sista metrarna innan vägen kröktes och jag hann tänka: "Tänk om jag möter ett rådjur, en älg, eller i värsta fall en timmerbil?" Men det gick för fort för att jag skulle hinna avsluta tanken.

Jag flög fram genom den mörka vinternatten och plötsligt tog det stopp. Den stora snödrivan tog emot mig och jag landade på skaren med bilens bakparti hängande i luften – chockad, men fullkomligt oskadd.

Det kunde gått rent ut sagt åt helvete, men jag var okej. Jag ringde mamma som omedelbart svarade: "Har det hänt något?". Kort därefter satt hon i bilen för att komma och dra loss mig.

Det var snart sju år sedan jag körde av vägen mitt ute i skogen på gränsen mellan Dalarnas och Gävleborgs län. Jag hade begett mig ut på den oförutsägbara vintervägen med stressen som sällskap – och med livet som insats.

Med två dagar kvar till julafton oroar jag mig över alla som befinner sig ute i trafiken. Ni som kanske stressat, men på gott humör, är på väg till familj, släkt och vänner för att fira högtiden tillsammans.

Jag oroar mig över att ni resonerar som mitt tjugoåriga jag och tänker: "kör jag bara lite fortare så kommer jag fram snabbare".

Jag lovar er att det inte är värt att låta stressen styra i trafiken. Det är bättre att ni kommer fram sent till era nära och kära än att ni inte kommer fram alls.

God jul, och var rädda om er i trafiken!