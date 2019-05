Krönika: Dagarna som kommer och går

Inför den här dagen – lördagen – lyckades jag kollra bort mig själv på ett sådant sätt. En krönika skulle lämnas en torsdag. En torsdag som jag trodde var en onsdag, så jag vaggade in mig i lugnet att jag hade en hel dag på mig.

Vad en helgdag mitt i veckan kan göra med sinnet. Tisdag blev fredag och torsdagen blev liksom ingenting, den gick upp i stoff som en röksvamp. Jag blev så lugn att jag gjorde mig själv stressad.

En gång misstog jag mig på flera dagar inför semestern. Åh vad jag gick och uttryckte nöjdhet över att jag skulle gå på ledighet en viss dag. Tills jag upptäckte att jag inte kollat semesterschemat när det skickades ut och att min ledighet började en vecka senare än jag trodde.

Den besvikelsen. Ordspråket ”den som väntar på något gott väntar aldrig för länge” räckte inte långt de där sista dagarna. Semesterstämning är en väldigt stark känsla som sätter tänderna djupt i ett särskilt datum.

Kollegan på jobbet trollade också precis bort en hel vecka för sig själv, men på ett mindre gott sätt. Vid den milda tiden 02.30 en natt kom almanackans allvar till henne och berättade storsint att det inte alls är tre veckor kvar till deadline för den stora skoluppgiften. Utan två veckor. Hepp. Somna om på det du, lilla rara ärta.

Vad är väl en dag eller sju, när man har hela nätterna på sig.

Vissa perioder räknas dagarna som ovärderliga pärlor på ett halsband. En efter en bygger de veckor och månader och visar för ett envetet sinne att tiden faktiskt går. Den gör det. Även om väntan lägger sig som skymmande dimma mot en tid som komma skall.

En graviditet, till exempel, räknas i veckor plus dagar. Har jag någonsin i livet ringat in dagar så exakt som under tiden jag väntade på det nya livet? Jag tror inte det.

En gång gick jag i några månader och trodde att jag var ett år äldre än jag i själva verket var. Jag inbillade mig att jag skulle fylla ett visst tal den nära kommande födelsedagen, tills en jämnårig kompis berättade för mig att jag blev ett år yngre. Det här var när jag var ganska ung, långt innan den ålder då en gärna slutar räkna för att kanske lyckas stilla det snurrande tidshjulet.

En dag.

I dag går den fortare än den gjorde förr. Därför borde jag räkna dem som ovärderliga pärlor, var och en med bomullshandskar på för att inte skada ens en enstaka.

Nu står vi här i maj igen – månaden som gömmer sig bland nyutspruckna löv och sippor i vit skjorta och grön frack. Jag vill stanna upp och se vart och ett av varje löv och kronblad. Höra fågelsången. Känna den nya värmen. Lova mig själv att ta vara på tiden.

Varje dag.

Eva Persson