Fredrik Mix: Näst sist i tabellen – något står inte rätt till i Söderhamns FF

Söderhamns FF har inte vunnit sedan den 22 april mot Älgarna på hemmaplan och kräftgången fortsatte i lördags.

Förlusten mot Härnösand var bara ett exempel på hur det har sett ut under stora delar av våren.

Tränaren Robin Engberg stod med händerna i byxfickorna vid sidlinjen.

Det är en talande bild av läget för dagen i SFF.

Det såg uppgivet ut på planen.

Härnösand behövde inte ens att spela bra för att dra ifrån till 5–1 i målprotokollet efter en andra halvlek som hade mycket att önska i övrigt från hemmalagets sida. Och comebackande Niklas Holm funderade nog på vad han egentligen hade gett sig in på.

Holm var ändå den spelare – tillsammans med Sebastian Koivisto Persson – som försökte bäst och ville mest. Detta trots att han knappt rört en fotboll sedan i början av oktober.

I övrigt var inställningen och attityden borta. Och ingen som hade några konstruktiva idéer på lösningar.

För trots alla skador och övrig frånvaro var det ingen dålig startelva som SFF ställde på benen.

Åtminstone tillräckligt bra att spela jämnt med ett lag i Härnösands kaliber.

Många frågar vad det är som inte står rätt till i SFF.

Men det är inte alldeles lätt att svara på.

Efter två bitvis jobbiga säsonger med alldeles för få spelare tillgängliga höjdes förväntningarna när nyförvärven en efter en trillade in under vinterhalvåret. Truppen var plötsligt större än på mycket länge. Resultaten under försäsongen, som SFF gick obesegrat igenom, gjorde också sitt till.

Men sen kom seriestarten och då var alla positiva vindar som bortblåsta.

En bidragande orsak är förstås alla skador (och den listan är lång). Men det förklarar ändå inte allt.

Många spelare har också flyttats runt på olika platser i laget. Och är det inte snart dags att överge försöket med en tre- eller fembackslinje, beroende på hur man ser det?

Den uppställningen havererade bland annat i båda 1–5-förlusterna mot Svartvik och Härnösand.

Men det finns trots allt hopp inför framtiden.

SFF har i grunden en bra spelartrupp med kapaciteten att vinna många fotbollsmatcher i division 3. Och de möjligheterna ökar högst väsentligt när samtliga spelare är tillbaka i speldugligt skick igen.

Men det är bråttom.

Närmast väntar Östvalls borta på Kristi himmelsfärds dag och sedan derbyt mot Iggesund på hemmaplan på tisdag.

Söderhamns FF måste snart börja plocka poäng igen om det inte ska bli en höst fylld av ångest.

